Выяснилось, когда омским айтишникам лучше всего брать ипотеку

Повышение ключевой ставки Центральным Банком РФ насторожило ипотечных заемщиков и многие из них взяли паузу. Так сказать, ушли в режим отложенного спроса, и вернутся к этому вопросу при более благоприятных условиях. Однако даже сейчас есть ипотечные продукты, на которых решение регулятора никак не сказалось.