Выяснилось, когда омским айтишникам лучше всего брать ипотеку

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Повышение ключевой ставки Центральным Банком РФ насторожило ипотечных заемщиков и многие из них взяли паузу. Так сказать, ушли в режим отложенного спроса, и вернутся к этому вопросу при более благоприятных условиях. Однако даже сейчас есть ипотечные продукты, на которых решение регулятора никак не сказалось.
«Кому прямо сейчас точно стоит присмотреться к ипотеке, так это айтишникам. Ведь для них предлагаются нереально низкие ставки в пределах 4%. По сути, это дармовые деньги, особенно на фоне ставки в 15%, которая уже является рабочей для многих банков. Потому грех сейчас не воспользоваться такой возможностью», — уверен генеральный директор ООО «Миард» Павел Кручинский.
Собственно, есть и другие категории заемщиков, которые уже сегодня могут обращаться в банки и другие финансовые организации и ждать положительного решения. Подробнее об этом можно узнать ниже по ссылке.