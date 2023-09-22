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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Повышение ключевой ставки никак не сказалось на некоторых ипотечных продуктах

Выяснилось, когда омским айтишникам лучше всего брать ипотеку

22 сентября 2023, 06:22
Фото: 1MI
Повышение ключевой ставки никак не сказалось на некоторых ипотечных продуктах

Для омских айтишников предложили ипотеку за «дармовые» деньги

Повышение ключевой ставки никак не сказалось на ипотечных продуктах с господдержкой для IT-специалистов.

Повышение ключевой ставки Центральным Банком РФ насторожило ипотечных заемщиков и многие из них взяли паузу. Так сказать, ушли в режим отложенного спроса, и вернутся к этому вопросу при более благоприятных условиях. Однако даже сейчас есть ипотечные продукты, на которых решение регулятора никак не сказалось.

«Кому прямо сейчас точно стоит присмотреться к ипотеке, так это айтишникам. Ведь для них предлагаются нереально низкие ставки в пределах 4%. По сути, это дармовые деньги, особенно на фоне ставки в 15%, которая уже является рабочей для многих банков. Потому грех сейчас не воспользоваться такой возможностью», — уверен генеральный директор ООО «Миард» Павел Кручинский.

Собственно, есть и другие категории заемщиков, которые уже сегодня могут обращаться в банки и другие финансовые организации и ждать положительного решения. Подробнее об этом можно узнать ниже по ссылке.

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#Эксклюзивы#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Ипотека#Новости#Василий Попов#Павел Кручинский
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