В Омске не хватает квартир на вторичном рынке недвижимости

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Омске есть существенный дефицит жилья на вторичном рынке недвижимости. Количество предложений, по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на четверть.
«Количества предложений на вторичном рынке существенно снижается. Если сравнивать с прошлым годом, то квартир на продажу стало меньше на 40 — 45%. Вторичка попросту „вымывается“, и в помощь ей может быть только первичный рынок, но новостроек для Омска не достаточно. Объем их предложений не может удовлетворить потребности миллионого города», — считает генеральный директор ООО «Миард», известный предприниматель и политик Павел Кручинский.
О том, что же ждет рынок недвижимости этой осенью, смотрите ниже по ссылке.