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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:35

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Количество предложений вторички снизилось более чем на четверть

В Омске не хватает квартир на вторичном рынке недвижимости

21 сентября 2023, 05:35
Фото: 1MI
Количество предложений вторички снизилось более чем на четверть

В Омске растет дефицит жилья на вторичном рынке недвижимости

Проблему могли бы решить новостройки, но и с ними все совсем не гладко.

В Омске есть существенный дефицит жилья на вторичном рынке недвижимости. Количество предложений, по сравнению с прошлым годом сократилось более чем на четверть.

«Количества предложений на вторичном рынке существенно снижается. Если сравнивать с прошлым годом, то квартир на продажу стало меньше на 40 — 45%. Вторичка попросту „вымывается“, и в помощь ей может быть только первичный рынок, но новостроек для Омска не достаточно. Объем их предложений не может удовлетворить потребности миллионого города», — считает генеральный директор ООО «Миард», известный предприниматель и политик Павел Кручинский.

О том, что же ждет рынок недвижимости этой осенью, смотрите ниже по ссылке.

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