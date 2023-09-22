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Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом

22 сентября 2023, 06:00
Фото: 1MI
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Полицейского из Омской области заподозрили в махинациях с маткапиталом

Обратившиеся к полицейскому женщины якобы не подозревали о его преступных намерениях.

Городу55 стало известно о возбуждении уголовных дел по факту хищения средств маткапитала в отношении полицейского из ОМВД России по Муромцевскому району Михаила Лисина. Предварительно известно, что от преступных действий мужчины пострадали несколько женщин.

Что произошло

По версии следствия, свою преступную деятельность полицейский Михаил Лисин совместно с неустановленными лицами из числа руководителей кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» (зарегистрировано в Омске и сейчас находится в стадии ликвидации) вел в 2021 году.

Фото: Скриншот Эксчек.Про

Из материалов дела, которые есть в распоряжении Города55, известно, что мужчина с целью хищения средств материнского капитала находил женщин, которые ранее получили государственный сертификат на получение этой выплаты. Затем, не посвящая их в свои истинные планы, предлагал женщинам свои услуги по заключению фиктивных договоров займа между кредитно-потребительским кооперативом и заявительницами на приобретение домов или земельных участков.

Лисину с группой неустановленных лиц удавалось, действуя по одной схеме, вводить в заблуждение продавцов и покупателей и присваивать деньги. При этом за свои услуги в качестве юриста он брал наличными по 60 тысяч рублей.

Уголовные дела были возбуждены в мае и августе 2023 года по фактам хищения в 2021 году— в каждом из случаев фигурируют суммы в размере 483 881.83 рубля.

«Лисин М. А. совместно с неустановленными лицами организовал предоставление в ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ в Муромцевском районе Омской области (межрайонное) заявления от имени <…> о распоряжении средствами материнского капитала, приложив к нему фиктивный договор № H380 от 13.05.2021, денежные средства по которому в полном объеме фактически не передавались <…>, расходованы Лисиным М. А. совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению и не использовались в полном объеме для улучшения жилищных условий», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Потенциальные клиенты

Городу55 удалось пообщаться с одной из жительниц Муромцевского района, которая осенью 2021 года чуть не попалась на уловку полицейского. Девушка хотела купить дом на средства маткапитала, нашла вариант как раз за подходящую цену и связалась с продавцом. Тот сказал, что у его знакомого есть хороший юрист в Муромцево, который поможет грамотно оформить сделку.

«Первая встреча с юристом у нас прошла нормально, он никаких подозрений не вызвал, мы заключили договор с конторой, от которой он работал. Уже на встрече третьей, на которую я пришла со своей мамой, у нас возникли сомнения. Обсуждали, когда и как я буду забирать деньги из банка», — рассказала Городу55 девушка.

По словам девушки, Лисин попросил в заявлении указать всю сумму маткапитала (за второго ребенка в 2021 году давали 639.4 тысячи рублей, — прим. ред.), а не 500 тысяч, за которые, согласно договору купли-продажи, приобретался дом. Девушке и ее маме несовпадение объяснили простой оговоркой.

После того как Лисин попросил жительницу Муромцевского района прийти на следующую встречу без мамы и передать деньги не продавцу, а кредитно-потребительскому кооперативу «Региональный центр финансовых инициатив», девушка решила проконсультироваться с адвокатом и прокуратурой.

«По правилам их конторы они предоставляют мне ипотечный кредит. Но я снимаю эти деньги со своего счета, передаю их в руки Лисину, а не продавцу, как указано в договоре. Беру справку из банка, что мне выдали деньги, уношу ее в МФЦ, чтобы те передали в пенсионный фонд. Как только он перешлет эту сумму, только тогда продавец получит свои деньги на счет», — так описала схему собеседница Города55.

Девушка решила обойтись без услуг Лисина и кредитно-потребительского кооператива и заключить сделку напрямую с продавцом дома. Но полицейскому такой расклад не понравился, и в день сделки он приехал к дому девушки и начал угрожать.

«Нас не было дома, с моими детьми и детьми сестры сидел мой папа. Он позвонил и сказал, что к нам подъехали люди, представились сотрудниками прокуратуры. Они зашли в дом и начали требовать, чтобы папа сообщил, где нахожусь я и продавец», — сообщает девушка.

Пока она возвращалась домой, адвокат успел вызвать наряд полиции. Лисин требовал, чтобы девушка села к нему в машину и отправилась на поиски продавца, получившего деньги за дом. За девушку вступилась ее мать и прогнала мужчину, а затем, когда приехали вызванные адвокатом полицейские, пострадавшая написала на Лисина заявление по факту проникновения на частную территорию и угроз.

Кстати, жительница Муромцевского района не успела заплатить Лисину за его услуги, как это сделали другие пострадавшие.

«Продавец мог в любой момент признать сделку недействительной и сообщить о том, что я ему деньги не отдала. А с моего маткапитала пенсионный фонд оплатил бы 500 тысяч, и я бы осталась и без капитала, и без жилья для детей. А еще выглядела бы как мошенница в глазах государства», — поясняет девушка.

Последствия

На следующий после этих событий день жительница Муромцевского района отправилась теперь уже с продавцом в районный следственный отдел для того, чтобы оставить заявление о мошенничестве. Впрочем, вскоре написанное девушкой заявление попросили забрать и написать отказ от возбуждения уголовного дела: якобы все равно ничего не удастся доказать и нет смысла судиться. Лисин в свою очередь тоже заявил, что никаких претензий не имеет. После этого девушка, несмотря на проживание с полицейским в одном муниципальном районе, больше с ним не контактировала.

Мужчина после событий 2021 года остался работать в отделе МВД России по Муромцевскому району. Расторгли с ним договор из-за прекращения допуска к государственной тайне и уволили только в сентябре этого года. Правда, Лисину при этом выплатили денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж непрерывной работы в системе МВД, премию за успешное и добросовестное исполнение обязанностей, а также единовременное вознаграждение за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей по итогам работы за 2023 год.

Добавим, что это оказалось не единственной незаконной деятельностью, которой успел отметиться сотрудник ОМВД по Муромцевскому району. В том же 2021 году он проходил по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в урочище бывшего колхоза «Избышева». Сумма причиненного ГУ Лесного хозяйства Омской области ущерба составила более 6.1 млн рублей.

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