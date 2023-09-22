Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом

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Городу55 стало известно о возбуждении уголовных дел по факту хищения средств маткапитала в отношении полицейского из ОМВД России по Муромцевскому району Михаила Лисина. Предварительно известно, что от преступных действий мужчины пострадали несколько женщин.
По версии следствия, свою преступную деятельность полицейский Михаил Лисин совместно с неустановленными лицами из числа руководителей кредитно-потребительского кооператива «Региональный центр финансовых инициатив» (зарегистрировано в Омске и сейчас находится в стадии ликвидации) вел в 2021 году.
Из материалов дела, которые есть в распоряжении Города55, известно, что мужчина с целью хищения средств материнского капитала находил женщин, которые ранее получили государственный сертификат на получение этой выплаты. Затем, не посвящая их в свои истинные планы, предлагал женщинам свои услуги по заключению фиктивных договоров займа между кредитно-потребительским кооперативом и заявительницами на приобретение домов или земельных участков.
Лисину с группой неустановленных лиц удавалось, действуя по одной схеме, вводить в заблуждение продавцов и покупателей и присваивать деньги. При этом за свои услуги в качестве юриста он брал наличными по 60 тысяч рублей.
Уголовные дела были возбуждены в мае и августе 2023 года по фактам хищения в 2021 году— в каждом из случаев фигурируют суммы в размере 483 881.83 рубля.
«Лисин М. А. совместно с неустановленными лицами организовал предоставление в ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ в Муромцевском районе Омской области (межрайонное) заявления от имени <…> о распоряжении средствами материнского капитала, приложив к нему фиктивный договор № H380 от 13.05.2021, денежные средства по которому в полном объеме фактически не передавались <…>, расходованы Лисиным М. А. совместно с неустановленными лицами по своему усмотрению и не использовались в полном объеме для улучшения жилищных условий», — говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Городу55 удалось пообщаться с одной из жительниц Муромцевского района, которая осенью 2021 года чуть не попалась на уловку полицейского. Девушка хотела купить дом на средства маткапитала, нашла вариант как раз за подходящую цену и связалась с продавцом. Тот сказал, что у его знакомого есть хороший юрист в Муромцево, который поможет грамотно оформить сделку.
«Первая встреча с юристом у нас прошла нормально, он никаких подозрений не вызвал, мы заключили договор с конторой, от которой он работал. Уже на встрече третьей, на которую я пришла со своей мамой, у нас возникли сомнения. Обсуждали, когда и как я буду забирать деньги из банка», — рассказала Городу55 девушка.
По словам девушки, Лисин попросил в заявлении указать всю сумму маткапитала (за второго ребенка в 2021 году давали 639.4 тысячи рублей, — прим. ред.), а не 500 тысяч, за которые, согласно договору купли-продажи, приобретался дом. Девушке и ее маме несовпадение объяснили простой оговоркой.
После того как Лисин попросил жительницу Муромцевского района прийти на следующую встречу без мамы и передать деньги не продавцу, а кредитно-потребительскому кооперативу «Региональный центр финансовых инициатив», девушка решила проконсультироваться с адвокатом и прокуратурой.
«По правилам их конторы они предоставляют мне ипотечный кредит. Но я снимаю эти деньги со своего счета, передаю их в руки Лисину, а не продавцу, как указано в договоре. Беру справку из банка, что мне выдали деньги, уношу ее в МФЦ, чтобы те передали в пенсионный фонд. Как только он перешлет эту сумму, только тогда продавец получит свои деньги на счет», — так описала схему собеседница Города55.
Девушка решила обойтись без услуг Лисина и кредитно-потребительского кооператива и заключить сделку напрямую с продавцом дома. Но полицейскому такой расклад не понравился, и в день сделки он приехал к дому девушки и начал угрожать.
«Нас не было дома, с моими детьми и детьми сестры сидел мой папа. Он позвонил и сказал, что к нам подъехали люди, представились сотрудниками прокуратуры. Они зашли в дом и начали требовать, чтобы папа сообщил, где нахожусь я и продавец», — сообщает девушка.
Пока она возвращалась домой, адвокат успел вызвать наряд полиции. Лисин требовал, чтобы девушка села к нему в машину и отправилась на поиски продавца, получившего деньги за дом. За девушку вступилась ее мать и прогнала мужчину, а затем, когда приехали вызванные адвокатом полицейские, пострадавшая написала на Лисина заявление по факту проникновения на частную территорию и угроз.
Кстати, жительница Муромцевского района не успела заплатить Лисину за его услуги, как это сделали другие пострадавшие.
«Продавец мог в любой момент признать сделку недействительной и сообщить о том, что я ему деньги не отдала. А с моего маткапитала пенсионный фонд оплатил бы 500 тысяч, и я бы осталась и без капитала, и без жилья для детей. А еще выглядела бы как мошенница в глазах государства», — поясняет девушка.
На следующий после этих событий день жительница Муромцевского района отправилась теперь уже с продавцом в районный следственный отдел для того, чтобы оставить заявление о мошенничестве. Впрочем, вскоре написанное девушкой заявление попросили забрать и написать отказ от возбуждения уголовного дела: якобы все равно ничего не удастся доказать и нет смысла судиться. Лисин в свою очередь тоже заявил, что никаких претензий не имеет. После этого девушка, несмотря на проживание с полицейским в одном муниципальном районе, больше с ним не контактировала.
Мужчина после событий 2021 года остался работать в отделе МВД России по Муромцевскому району. Расторгли с ним договор из-за прекращения допуска к государственной тайне и уволили только в сентябре этого года. Правда, Лисину при этом выплатили денежную компенсацию за неиспользованные дни ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж непрерывной работы в системе МВД, премию за успешное и добросовестное исполнение обязанностей, а также единовременное вознаграждение за успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей по итогам работы за 2023 год.
Добавим, что это оказалось не единственной незаконной деятельностью, которой успел отметиться сотрудник ОМВД по Муромцевскому району. В том же 2021 году он проходил по уголовному делу о незаконной рубке деревьев в урочище бывшего колхоза «Избышева». Сумма причиненного ГУ Лесного хозяйства Омской области ущерба составила более 6.1 млн рублей.