Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом

На следующий после этих событий день жительница Муромцевского района отправилась теперь уже с продавцом в районный следственный отдел для того, чтобы оставить заявление о мошенничестве. Впрочем, вскоре написанное девушкой заявление попросили забрать и написать отказ от возбуждения уголовного дела: якобы все равно ничего не удастся доказать и нет смысла судиться. Лисин в свою очередь тоже заявил, что никаких претензий не имеет. После этого девушка, несмотря на проживание с полицейским в одном муниципальном районе, больше с ним не контактировала.