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Директора омской фирмы будут судить за махинации с маткапиталом на 10 млн рублей

16 мая 2023, 13:06
Фото: 1MI
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Уголовное дело в отношении второго фигуранта — владелицы агентства недвижимости — прекратили из-за ее смерти.

В Омске завершили расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении владелицы агентства недвижимости и директора фирмы, которая предоставляла ссуды пол залог недвижимости. Их обвиняют в 23 преступлениях. Ущерб при хищении превысил 10 млн рублей.

По данным следствия, обвиняемые на протяжении нескольких лет — с января 2017 по март 2019-го — находили женщин, которые желали купить на средства маткапитала жилье в Кормиловском районе.

«Пользуясь тем, что клиентки не обладали знаниями о порядке получения данной меры государственной поддержки и распоряжения ею, сообщники убеждали их заключить фиктивные сделки на получение займов для приобретения квартир или жилых домов с земельными участками», — сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоимость продажи недвижимости по факту была ниже суммы, указанной в договоре. Дополнительно в качестве вознаграждения обвиняемые получали от 30 до 55 тысяч рублей за оформление документов.

Так как действия совершались незаконно, потерпевшие лишись возможности распоряжаться средствами маткапитала. По делу допросили более 50 свидетелей. Ущерб из-за незаконных сделок составил более 10 млн рублей.

Добавим, что уголовное преследование в отношении одного из фигурантов — владелицы агентства недвижимости — прекратили из-за ее смерти. Уголовное дело в отношении директора фирмы рассмотрят в Кормиловском районном суде.

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#Юлия Истомина#Уголовное дело#Хищение#Материнский капитал#Мошенничество#Суд#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Кормиловский район
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