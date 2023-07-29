Омск вошел в тройку лидеров российских городов по росту цен на аренду жилья

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Омск вошел с тройку лидеров среди городов России по росту цен на аренду жилья. По итогам прошлого года стоимость аренды выросла на 15,5%. Более высокий рост показали только Челябинск (19,7%) и Нижний Новгород (17,7%). Такие данные предоставили аналитики компании «Этажи» изданию «Известия».
В пятерку вошли Волгоград и Екатеринбург. Там рост составил 15,2% и 12,4% соответственно. При этом цены на аренду жилья снизились в Москве (-7,8%) и Санкт-Петербурге (-15%).
Ранее Город55 сообщал, что Челябинск и Омск стали лидерами по доступности съемного жилья для отдыха. Средняя стоимость посуточной аренды жилья в Омске составляет 2300 рублей.