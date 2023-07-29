Омск вошел в тройку лидеров российских городов по росту цен на аренду жилья

Омск вошел с тройку лидеров среди городов России по росту цен на аренду жилья. По итогам прошлого года стоимость аренды выросла на 15,5%. Более высокий рост показали только Челябинск (19,7%) и Нижний Новгород (17,7%). Такие данные предоставили аналитики компании «Этажи» изданию «Известия».