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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Омская прокуратура проверит законность проведения ремонта дороги на Левом берегу

А безопасно ли? Омская прокуратура проверит перегородку, в которую врезалась машина

21 сентября 2023, 10:57
Фото: Прокуратура Омской области

Омская прокуратура проверит законность проведения ремонта дороги на Левом берегу

18 сентября на проезжей части по ул. Бульвар Архитекторов была установлена бетонная перегородка, которая уже стала причиной аварии.

Перегородка предназначена для ограничения участка, на котором будут проводиться работы по выносу тепловых сетей из зоны ремонта дороги.

Однако на участке не установлены необходимые средства дорожного регулирования, что поспособствовало резкому увеличению аварий.

Прокуратура проведет проверку соблюдения плавил дорожной безопасности во время реконструкции дороги. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 19 сентября рядом с перекрытым участком произошло ДТП. Водитель автомобиля «Hyundai» врезался в бетонное ограждение. После этого случая, многие омичи рассказали, что также чуть не угодили в плиты. По мнению горожан, внезапно появившееся ограждение необходимо выделить цветом или поставить рядом с участком световые маяки, чтобы впредь избежать подобных ситуаций.

В Омске иномарка врезалась в бетонные блоки у перекрытого бульвара Архитекторов
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#Ремонт#Омск#Прокуратура#Ремонт дорог#Дорожный ремонт#Новости#Анастасия Баянова
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