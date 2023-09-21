А безопасно ли? Омская прокуратура проверит перегородку, в которую врезалась машина

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Перегородка предназначена для ограничения участка, на котором будут проводиться работы по выносу тепловых сетей из зоны ремонта дороги.
Однако на участке не установлены необходимые средства дорожного регулирования, что поспособствовало резкому увеличению аварий.
Прокуратура проведет проверку соблюдения плавил дорожной безопасности во время реконструкции дороги. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что 19 сентября рядом с перекрытым участком произошло ДТП. Водитель автомобиля «Hyundai» врезался в бетонное ограждение. После этого случая, многие омичи рассказали, что также чуть не угодили в плиты. По мнению горожан, внезапно появившееся ограждение необходимо выделить цветом или поставить рядом с участком световые маяки, чтобы впредь избежать подобных ситуаций.