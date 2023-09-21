А безопасно ли? Омская прокуратура проверит перегородку, в которую врезалась машина

Напомним, что 19 сентября рядом с перекрытым участком произошло ДТП. Водитель автомобиля «Hyundai» врезался в бетонное ограждение. После этого случая, многие омичи рассказали, что также чуть не угодили в плиты. По мнению горожан, внезапно появившееся ограждение необходимо выделить цветом или поставить рядом с участком световые маяки, чтобы впредь избежать подобных ситуаций.