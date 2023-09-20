В Омске иномарка врезалась в бетонные блоки у перекрытого бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Вчера, 19 сентября, на Левом берегу произошла авария рядом с перекрытым участком на перекрестке бульвара Архитекторов и проспекта Комарова. Сообщение о случившемся сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 21:10.
Вечером водитель Hyundai врезался в бетонное ограждение. Как рассказали Городу55 в пресс-центре ведомства, обошлось без пострадавших. Данных о возможном состоянии опьянения водителя нет.
В соцсетях некоторые омичи рассказали, что также чуть не угодили в плиты. По мнению автомобилистов, дорожных знаков о строительных работах недостаточно. Ограждение необходимо выделить цветом или поставить рядом с участком световые маяки.
От горожан также поступает информация о том, что в ограждение врезался недавно КамАЗ. В Госавтоинспекции не подтвердили данного факта, так как в ведомство соответствующих обращений не было.
Напомним, что с середины сентября в Омске началась масштабная реконструкция бульвара Архитекторов. Перед заменой дорожного покрытия «Омск РТС» проводит дополнительные работы. Ремонт будут делать поэтапно, выделяя на дороге по одному участку. Проект реконструкции планируется завершить в 2024 году.