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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

иллюстрация

В Омске иномарка врезалась в бетонные блоки у перекрытого бульвара Архитекторов

20 сентября 2023, 07:58
Фото: Город55
иллюстрация
В ДТП никто не пострадал.

Вчера, 19 сентября, на Левом берегу произошла авария рядом с перекрытым участком на перекрестке бульвара Архитекторов и проспекта Комарова. Сообщение о случившемся сотрудники региональной Госавтоинспекции получили в 21:10.

Вечером водитель Hyundai врезался в бетонное ограждение. Как рассказали Городу55 в пресс-центре ведомства, обошлось без пострадавших. Данных о возможном состоянии опьянения водителя нет.

В соцсетях некоторые омичи рассказали, что также чуть не угодили в плиты. По мнению автомобилистов, дорожных знаков о строительных работах недостаточно. Ограждение необходимо выделить цветом или поставить рядом с участком световые маяки.

Фото: Омск |Регион-55|REGIK55|

От горожан также поступает информация о том, что в ограждение врезался недавно КамАЗ. В Госавтоинспекции не подтвердили данного факта, так как в ведомство соответствующих обращений не было.

Напомним, что с середины сентября в Омске началась масштабная реконструкция бульвара Архитекторов. Перед заменой дорожного покрытия «Омск РТС» проводит дополнительные работы. Ремонт будут делать поэтапно, выделяя на дороге по одному участку. Проект реконструкции планируется завершить в 2024 году.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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