На новый забор для омского Ново-Кировского кладбища потратят полмиллиона рублей

Победителем стала омская компания «Стройкомсибирь», которой владеет и руководит Александр Юстус. Специализируется она на строительстве жилых и нежилых зданий. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 135% до 7 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 7929% и составила 2,2 млн рублей. С начала 2023 года ООО «Стройкомсибирь» заключило уже 12 контрактов с бюджетными учреждениями Омской области на общую сумму в 6,36 млн рублей.