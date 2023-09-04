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Кладбище открыли 70 лет назад

На новый забор для омского Ново-Кировского кладбища потратят полмиллиона рублей

4 сентября 2023, 10:46
Фото: 1MI
Кладбище открыли 70 лет назад
У подрядчика будет 20 дней на установку ограждения.

В Омске бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» нашло подрядчика, который установит новый забор на части территории Ново-Кировского кладбища, расположенного по улице 4-я Лузинская в Кировском округе.

На торги заявилась только одна компания, с ней и заключили контракт 30 августа. За устройство ограждения высотой до 4 метров заплатят 499 997,66 рублей: в эту сумму включены стоимость материалов, их доставка и расходы на использование машин. На установку забора, по условиям контракта, будет только 20 дней.

Победителем стала омская компания «Стройкомсибирь», которой владеет и руководит Александр Юстус. Специализируется она на строительстве жилых и нежилых зданий. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 135% до 7 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 7929% и составила 2,2 млн рублей. С начала 2023 года ООО «Стройкомсибирь» заключило уже 12 контрактов с бюджетными учреждениями Омской области на общую сумму в 6,36 млн рублей.

Отметим, что Ново-Кировское кладбище открыли в 1953 году. По данным сайта Комбината специальных услуг, его площадь составляет 33 га. Кладбище открыто для всех видов захоронений.

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#Омск#Подрядчик#Кладбище#Новости#Закупки#Забор#Ограждение#Юлия Истомина
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