На новый забор для омского Ново-Кировского кладбища потратят полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Омске бюджетное учреждение «Комбинат специальных услуг» нашло подрядчика, который установит новый забор на части территории Ново-Кировского кладбища, расположенного по улице 4-я Лузинская в Кировском округе.
На торги заявилась только одна компания, с ней и заключили контракт 30 августа. За устройство ограждения высотой до 4 метров заплатят 499 997,66 рублей: в эту сумму включены стоимость материалов, их доставка и расходы на использование машин. На установку забора, по условиям контракта, будет только 20 дней.
Победителем стала омская компания «Стройкомсибирь», которой владеет и руководит Александр Юстус. Специализируется она на строительстве жилых и нежилых зданий. По итогам прошлого года выручка компании выросла на 135% до 7 млн рублей, чистая прибыль увеличилась на 7929% и составила 2,2 млн рублей. С начала 2023 года ООО «Стройкомсибирь» заключило уже 12 контрактов с бюджетными учреждениями Омской области на общую сумму в 6,36 млн рублей.
Отметим, что Ново-Кировское кладбище открыли в 1953 году. По данным сайта Комбината специальных услуг, его площадь составляет 33 га. Кладбище открыто для всех видов захоронений.