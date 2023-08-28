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Published Сегодня, 09:40

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Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами

28 августа 2023, 09:40
Фото: 1MI
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Информация об этом появилась на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Закупка на сумму 2 176 200 рублей отменена по решению заказчика, то есть пассажирского предприятия №8. В ближайшее время контролеров в омских автобусах с валидаторами не будет.

Напомним, что ранее введение контролеров на некоторые маршруты считалось необходимым. Дело в том, что в отсутствие кондуктора не все пассажиры считают нужным оплачивать проезд. Увеличение количества специалистов-контролеров могло бы решить эту проблему.

В омском дептрансе признали, что валидаторы малоэффективны без контролеров
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#Омск#Автобус#ПАТП#Новости#Закупки#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова
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