Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Закупка на сумму 2 176 200 рублей отменена по решению заказчика, то есть пассажирского предприятия №8. В ближайшее время контролеров в омских автобусах с валидаторами не будет.
Напомним, что ранее введение контролеров на некоторые маршруты считалось необходимым. Дело в том, что в отсутствие кондуктора не все пассажиры считают нужным оплачивать проезд. Увеличение количества специалистов-контролеров могло бы решить эту проблему.