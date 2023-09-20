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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

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Аналитики выяснили, пригодилось ли омским бизнесменам высшее образование

20 сентября 2023, 11:56
Фото: Midjourney
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Опрос среди региональных предпринимателей и руководителей провела «Стартап Академия» Школы управления Сколково.

Оказалось, что лишь каждому десятому омскому предпринимателю пригодился диплом о высшем образовании. 22% бизнесменов рассказали, что предпочитают ориентироваться на опыт знакомых из этой же сферы, еще треть предпочитают прислушиваться к своей интуиции, а остальные 17% — к советам от деловых партнеров.

Однако многие опрошенные считают свои знания недостаточными для эффективного ведения бизнеса — такой ответ дали 35% предпринимателей из Омска. У пятой части руководителей есть желание получить дополнительное предпринимательское образование, но сделать это мешает либо отсутствие мотивации, либо времени.

Отмечается, что 39% опрошенных, имея возможность получить образование, хотели бы это сделать в России. К зарубежному присматриваются лишь 11%, в то время как оставшаяся часть респондентов затруднилась ответить на этот вопрос.

Почти у половины предпринимателей (46%), которые хотят получить высшее образование, сходятся цели: наибольшая доля опрошенных от учебы в бизнес-школе стремится к повышению профессиональных навыков, еще 16% сделали бы это ради приобретения новых связей, а каждый десятый — улучшить финансовые показатели бизнеса.

Есть и те, кто уже прошел обучение. 8% бизнесменов смогли использовать специальные гранты, при этом 57% опрошенных даже не знает о такой опции. Остальные же 22% слышали о такой возможности, но еще не пользовались.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Опрос#Предприниматель#Высшее образование#Новости#Анастасия Баянова
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