Более половины родителей в РФ готовы платить за высшее образование детей

Согласно имеющимся у издания iz.ru итогам исследования, 20% респондентов не готовы платить за обучение детей более 100 000 рублей в год. 28% готовы выделять на это 200 000 – 300 000 рублей. 300 000 – 400 000 рублей согласен платить каждый пятый опрошенный родитель.