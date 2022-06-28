Более половины родителей в РФ готовы платить за высшее образование детей

Согласно имеющимся у издания iz.ru итогам исследования, 20% респондентов не готовы платить за обучение детей более 100 000 рублей в год. 28% готовы выделять на это 200 000 – 300 000 рублей. 300 000 – 400 000 рублей согласен платить каждый пятый опрошенный родитель.
При этом ⅔ опрошенных рассчитывают на поступление ребенка на бюджет, а 43% считают, что обучение за счет бюджета их детям не светит.
Примечательно, что 45% российских семей, согласно данным исследования, имеют финансовые резервы для оплаты учебы своих детей.