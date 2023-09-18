В Омске за небольшую взятку начальник станции выплатит штраф на полтора миллиона

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Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:41
В Куйбышевском районном суде состоялось заседание по уголовному делу начальника железнодорожной станции Комбинатская омского филиала ОАО «РЖД». Его признали в получении взятки, служебном подлоге (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Как было установлено, в марте 2021 года он через посредника получил 75 тыс рублей от машиниста эксплуатационного локомотивного депо «Омск». За вознаграждение начальник станции должен быть скрыть транспортное происшествие, которое случилось в районе железнодорожных путей станции Комбинатская. Для этого он внес ложные сведения о месте происшествия и причастных лицах.
Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит два года. Также по ч. 3 ст. 290 УК РФ подсудимый выплатит штраф в размере двадцатикратной суммы взятки (1,5 млн рублей). По ч. 1 ст. 292 УК РФ в качестве наказания он обязан выполнить 380 часов обязательных работ.
За служебный подлог ему не назначили наказания, так как истек срок давности преступления. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что на автомобиль обвиняемого наложили арест для оплаты штрафа. Приговор не вступил в законную силу, так что он может его обжаловать.