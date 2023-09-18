В Омске за небольшую взятку начальник станции выплатит штраф на полтора миллиона

За служебный подлог ему не назначили наказания, так как истек срок давности преступления. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры рассказали, что на автомобиль обвиняемого наложили арест для оплаты штрафа. Приговор не вступил в законную силу, так что он может его обжаловать.