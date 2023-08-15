В Омске экс-замминистра строительства предстанет перед судом за взятки и халатность

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Как стало известно Городу55, в Центральный районный суд Омска передали дело бывшего заместителя министра строительства Владимира Сычева. Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве и халатности.
По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от директора ООО «Теплосетевая компания» Дмитрия Шестакова. От замминистра требовалось решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя, пообещав тому посодействовать в решении вопроса о прекращении искового производства.
Также вскрылись и другие прегрешения со стороны экс-чиновника. Следователи считают, что заместитель министра из-за халатного и небрежного отношения к службе допустил срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов.