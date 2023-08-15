В Омске экс-замминистра строительства предстанет перед судом за взятки и халатность

По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от директора ООО «Теплосетевая компания» Дмитрия Шестакова. От замминистра требовалось решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя, пообещав тому посодействовать в решении вопроса о прекращении искового производства.