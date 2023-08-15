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В Омске экс-замминистра строительства предстанет перед судом за взятки и халатность

15 августа 2023, 07:06
Фото: 1MI
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В Омске будут судить бывшего замминистра строительства Сычева

По версии следствия, Владимир Сычев получил взятку от предпринимателя за решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам. Также его обвиняют в халатности за срыв сроков строительства школ и детских садов.

Как стало известно Городу55, в Центральный районный суд Омска передали дело бывшего заместителя министра строительства Владимира Сычева. Экс-чиновника обвиняют во взяточничестве и халатности.

По версии следствия, Сычев получил взятку в 1,9 млн рублей от директора ООО «Теплосетевая компания» Дмитрия Шестакова. От замминистра требовалось решение вопросов о своевременной оплате работ по контактам. Еще один презент в 200 тысяч рублей, как установило следствие, Сычев получил от другого предпринимателя, пообещав тому посодействовать в решении вопроса о прекращении искового производства.

Также вскрылись и другие прегрешения со стороны экс-чиновника. Следователи считают, что заместитель министра из-за халатного и небрежного отношения к службе допустил срыв сроков подготовки проектной документации, строительства и ввода в эксплуатацию 4 школ и 3 детских садов.

Омского экс-замминистра строительства Сычева осудят за недостроенные школы и детсады
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#Суд#Уголовное дело#Взятки#Халатность#Замминистра#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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