Шарфы, шапки и аксессуары. Омских болельщиков попросили забрать свои забытые вещи

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Полицейские просят болельщиков омского «Авангарда», потерявших свои вещи на матче, обратиться в отдел УМВД на улице Дмитриева, 1.
В правоохранительные органы обратились сотрудники G-Drive Арены. В числе оставленных предметов — шапки, шарфы, бейсболки, перчатки, различные аксессуары.
Ранее Город55 рассказывал, что на презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом. Ничего из этого разнообразия пронести на Соборную площадь не удалось.