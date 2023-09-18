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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

Болельщиков омского «Авангарда» попросили забрать забытые в Арене вещи

Шарфы, шапки и аксессуары. Омских болельщиков попросили забрать свои забытые вещи

18 сентября 2023, 10:29
Фото: Город55

Болельщиков омского «Авангарда» попросили забрать забытые в Арене вещи

Любителей хоккея, потерявших личные вещи на матче, ждут в отделе полиции на Дмитриева, 1.

Полицейские просят болельщиков омского «Авангарда», потерявших свои вещи на матче, обратиться в отдел УМВД на улице Дмитриева, 1.

В правоохранительные органы обратились сотрудники G-Drive Арены. В числе оставленных предметов — шапки, шарфы, бейсболки, перчатки, различные аксессуары.

Ранее Город55 рассказывал, что на презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом. Ничего из этого разнообразия пронести на Соборную площадь не удалось.

На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом
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#Общество#Спорт#Авангард#ХК Авангард#Полиция#Омск#Болельщики#Матч#Евгений Игишев#Вещи
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