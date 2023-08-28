На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Вчера, 27 августа, на Соборной площади в центре Омска состоялась презентация хоккейной команды «Авангард» сезона 2023/24. Праздник, по самым скромным подсчетам, собрал около 25 тысяч человек. Побывал на нем и корреспондент Города55, который на входе к месту празднества заметил весьма необычный улов у рамок металлоискателя.
Так, у одного из входов на столике, помимо банальных бутылок с водой и напитками, а также термокружек, которые запрещено проносить на массовые мероприятия, можно было заметить газовый баллончик, нож в чехле и…мужской дезодорант.
И если средство самообороны и холодное оружие еще как-то можно объяснить заботой о своей безопасности, то дезодорант как-то не клеится. Хотя, учитывая, какой драйв устроили хедлайнеры вечера, — группы The Hatters и Дискотека Авария, — вполне могло пригодиться и это средство гигиены.
О том, как презентовали команду, Город55 подробно рассказал и показал в своем репортаже. Читайте и смотрите по ссылке ниже.