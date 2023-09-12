Пассажиры экстренно севшего самолета рассказали об ощущениях в момент приземления

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Пассажиры рассказали об ощущениях во время экстренной посадки, состоянии после приземления и мыслях на данный момент.
«Что можно испытать, когда такая посадка? Летчики — молодцы, замечательно сработали. Стюардессы тоже, помогали пассажирам при экстренной ситуации, паники не было. Я даже не помню, трясло ли, все до такой степени сгруппировались, как нам сказали. Три раза подпрыгнули и все, затормозили», — поделилась одна из пассажирок.
Люди подчеркивают, что просто рады, что выжили, и не могут четко сформулировать, что испытали, так как описать это очень сложно.
«Моментами думали — нам всем хана, но самое главное, что все закончилось хорошо. Для такой местности приземление было мягким, сильно не трясло. Самолет увяз в траве и быстро остановился. В момент посадки нам объявили, чтобы мы готовились к экстренному приземлению, но причины никто не назвал», — рассказала женщина, которая находилась на борту судна вместе с дочкой.