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Пассажиры экстренно севшего самолета рассказали об ощущениях в момент приземления

Пассажиры экстренно севшего самолета рассказали об ощущениях в момент приземления

12 сентября 2023, 12:11
Фото: Город55
Корреспондент Города55 пообщался с прибывшими на омский вокзал людьми.

Пассажиры рассказали об ощущениях во время экстренной посадки, состоянии после приземления и мыслях на данный момент.

«Что можно испытать, когда такая посадка? Летчики — молодцы, замечательно сработали. Стюардессы тоже, помогали пассажирам при экстренной ситуации, паники не было. Я даже не помню, трясло ли, все до такой степени сгруппировались, как нам сказали. Три раза подпрыгнули и все, затормозили», — поделилась одна из пассажирок.

Люди подчеркивают, что просто рады, что выжили, и не могут четко сформулировать, что испытали, так как описать это очень сложно.

«Моментами думали — нам всем хана, но самое главное, что все закончилось хорошо. Для такой местности приземление было мягким, сильно не трясло. Самолет увяз в траве и быстро остановился. В момент посадки нам объявили, чтобы мы готовились к экстренному приземлению, но причины никто не назвал», — рассказала женщина, которая находилась на борту судна вместе с дочкой.
Видео: Город55
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#Видео#Самолет#Омск#Омская область#Новосибирск#Новости#Экстренная посадка#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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