В омском МЧС открыли круглосуточную горячую линию по факту аварийной посадки самолета

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Омской области открыли горячую линию по факту аварийной посадки летевшего из Сочи в Омск самолета. Инцидент произошел сегодня утром, 12 сентября.
Airbus A320 пришлось посадить в поле на территории Убинского района (Новосибирская область) из-за проблем с гидравликой. Обошлось без пострадавших. Пассажиры самостоятельно эвакуировались по надувным трапам.
За ними приехали автобусы и отвезли в пункт временного размещения. 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 21 ребенок, находится в данное время в Доме культуры поселка Московка. Организовано горячее питание и дежурство медиков.
Линия МЧС будет работать круглосуточно. Позвонив по номеру 8(3812)25-83-26, можно получить психологическую поддержку и узнать необходимую информацию, касающуюся инцидента.
По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку. Уже возбуждено уголовное дело. Перевозкой пассажиров занималась компания «Уральские авиалинии». В Омской области создан оперативный штаб для помощи эвакуированных.