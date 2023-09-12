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В омском МЧС открыли круглосуточную горячую линию по факту аварийной посадки самолета

В омском МЧС открыли круглосуточную горячую линию по факту аварийной посадки самолета

12 сентября 2023, 05:29
Фото: ГУ МЧС РФ по Омской области
Позвонившие могут получить информационную и психологическую поддержку.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Омской области открыли горячую линию по факту аварийной посадки летевшего из Сочи в Омск самолета. Инцидент произошел сегодня утром, 12 сентября.

Airbus A320 пришлось посадить в поле на территории Убинского района (Новосибирская область) из-за проблем с гидравликой. Обошлось без пострадавших. Пассажиры самостоятельно эвакуировались по надувным трапам.

За ними приехали автобусы и отвезли в пункт временного размещения. 161 человек, в том числе шесть членов экипажа и 21 ребенок, находится в данное время в Доме культуры поселка Московка. Организовано горячее питание и дежурство медиков.

Линия МЧС будет работать круглосуточно. Позвонив по номеру 8(3812)25-83-26, можно получить психологическую поддержку и узнать необходимую информацию, касающуюся инцидента.

По факту случившегося Западно-Сибирская транспортная прокуратура запустила проверку. Уже возбуждено уголовное дело. Перевозкой пассажиров занималась компания «Уральские авиалинии». В Омской области создан оперативный штаб для помощи эвакуированных.

Аварийная посадка самолета Сочи — Омск переросла в уголовное дело
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В Омской области создали оперштаб по помощи эвакуированным пассажирам рейса Сочи-Омск
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#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Экстренная посадка#Алина Ясинская#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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