В Омске со строительной фирмы взыскали 1,3 млн за гибель 18-летнего рабочего

В Омске строительная фирма заплатит 1 млн 320 тысяч рублей компенсации за несчастный случай с работником. Трагедия произошла 19 августа 2022 года. 18-летний парень красил балконы в доме на улице Ватутина, 13, и во время работ на уровне 10 этажа сорвался и упал на землю. Рабочий не был пристегнут страховочным тросом. От полученных травм он скончался на месте.