В Омске со строительной фирмы взыскали 1,3 млн за гибель 18-летнего рабочего

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
В Омске строительная фирма заплатит 1 млн 320 тысяч рублей компенсации за несчастный случай с работником. Трагедия произошла 19 августа 2022 года. 18-летний парень красил балконы в доме на улице Ватутина, 13, и во время работ на уровне 10 этажа сорвался и упал на землю. Рабочий не был пристегнут страховочным тросом. От полученных травм он скончался на месте.
Ремонт проводила компания «Новый быт». Для покраски балкона организация отдельно привлекала рабочего. При рассмотрении гражданского дела нарушения нашли и у организации «Новый быт», и в действиях погибшего.
Родственники рабочего обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Первая инстанция иск удовлетворила частично, постановив взыскать с ответчиков 1 млн 320 тысяч рублей, с чем они не согласились и подали апелляцию.
В омском Облсуде решение оставили без изменений.