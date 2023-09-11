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Трагедия произошла в августе прошлого года

В Омске со строительной фирмы взыскали 1,3 млн за гибель 18-летнего рабочего

11 сентября 2023, 05:27
Фото: Прокуратура Омской области
Трагедия произошла в августе прошлого года
Родственники погибшего настаивали на компенсации в 3 млн рублей.

В Омске строительная фирма заплатит 1 млн 320 тысяч рублей компенсации за несчастный случай с работником. Трагедия произошла 19 августа 2022 года. 18-летний парень красил балконы в доме на улице Ватутина, 13, и во время работ на уровне 10 этажа сорвался и упал на землю. Рабочий не был пристегнут страховочным тросом. От полученных травм он скончался на месте.

Ремонт проводила компания «Новый быт». Для покраски балкона организация отдельно привлекала рабочего. При рассмотрении гражданского дела нарушения нашли и у организации «Новый быт», и в действиях погибшего.

Родственники рабочего обратились в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере 3 млн рублей. Первая инстанция иск удовлетворила частично, постановив взыскать с ответчиков 1 млн 320 тысяч рублей, с чем они не согласились и подали апелляцию.

В омском Облсуде решение оставили без изменений.

Омич сорвался с высоты 9 этажа, когда красил балкон
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#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Суд#Иск#Несчастный случай#Управляющая компания#Компенсация#Решение#Погибший#Евгений Игишев#Моральный вред
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