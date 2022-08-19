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Омич сорвался с высоты 9 этажа, когда красил балкон

19 августа 08:50
Фото: 1MI

В Омске во время окраски балконов погиб рабочий

Рабочий сорвался с высоты 9 этажа и упал на землю.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту трагедии, которая случилась в пятницу, 19 августа, в Кировском округе Омска. В результате несчастного случая погиб рабочий.

Известно, что мужчина красил балконы в доме на улице Ватутина, 13, и во время работ на уровне 9 этажа сорвался и упал на землю. От полученных травм омич погиб на месте, сообщили в прокуратуре. 

На место случившегося выехал прокурор округа Дмитрий Назаров для координации работы спецслужб. Проводится проверка, в результате которой эксперты оценят безопасность производимых работ и соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ.

Также на контроле прокуратуры стоит ход доследственной проверки СУ СКР по Омской области. 

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Упал#Рабочий#Травма#Гибель#Гибель рабочего
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