Омич сорвался с высоты 9 этажа, когда красил балкон

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверки по факту трагедии, которая случилась в пятницу, 19 августа, в Кировском округе Омска. В результате несчастного случая погиб рабочий.
Известно, что мужчина красил балконы в доме на улице Ватутина, 13, и во время работ на уровне 9 этажа сорвался и упал на землю. От полученных травм омич погиб на месте, сообщили в прокуратуре.
На место случившегося выехал прокурор округа Дмитрий Назаров для координации работы спецслужб. Проводится проверка, в результате которой эксперты оценят безопасность производимых работ и соблюдение требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве работ.
Также на контроле прокуратуры стоит ход доследственной проверки СУ СКР по Омской области.