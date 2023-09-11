В Омске не нашлось желающих создавать платные парковки на дорогах

Отметим, что участок в Газетном переулке уже сдан в аренду ИП Исламу Мехтиеву, и там могут появиться как платные, так и бесплатные парковочные места. А вот земля на Арктической не нашла арендатора, хотя выставлялась на торги уже дважды. Можно предположить, что тема парковок в Омске пока не считается достаточно актуальной.