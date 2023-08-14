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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

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Без желающих. Создание платной парковки на улице Арктической в Омске откладывается

14 августа 2023, 04:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске не нашлось желающих арендовать землю на Арктической под платную парковку

Уже вторые торги подряд признают несостоявшимися.

В омском депархе подвели итоги аукциона на аренду земельного участка на улице Арктическая площадью 1359 кв. м, предназначенного для организации платной и бесплатной парковки.

Торги объявляли уже второй раз. Но заинтересованных организовать платную парковку в Центральном округе снова не нашлось: не поступило ни одной заявки.

Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

Напомним, что в прошлый раз депарх не стал надолго откладывать проведение нового аукциона: его объявили уже на следующий день после подведения итогов. Договор аренды предлагалось заключить на пять лет: размер минимального ежегодного платежа составлял 304,7 тысяч рублей. Второй участок на улице Газетный переулок, также отдаваемый под парковку, получил в аренду индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. Земля в центре города досталась ему за 315 386 рублей.

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#Юлия Истомина#Парковка#Аренда земли#Земельный участок#Торги#Департамент архитектуры#Общество#Город#Бизнес#Новости#Омск
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