Без желающих. Создание платной парковки на улице Арктической в Омске откладывается

Напомним, что в прошлый раз депарх не стал надолго откладывать проведение нового аукциона: его объявили уже на следующий день после подведения итогов. Договор аренды предлагалось заключить на пять лет: размер минимального ежегодного платежа составлял 304,7 тысяч рублей. Второй участок на улице Газетный переулок, также отдаваемый под парковку, получил в аренду индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. Земля в центре города досталась ему за 315 386 рублей.