Без желающих. Создание платной парковки на улице Арктической в Омске откладывается

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
В омском депархе подвели итоги аукциона на аренду земельного участка на улице Арктическая площадью 1359 кв. м, предназначенного для организации платной и бесплатной парковки.
Торги объявляли уже второй раз. Но заинтересованных организовать платную парковку в Центральном округе снова не нашлось: не поступило ни одной заявки.
Напомним, что в прошлый раз депарх не стал надолго откладывать проведение нового аукциона: его объявили уже на следующий день после подведения итогов. Договор аренды предлагалось заключить на пять лет: размер минимального ежегодного платежа составлял 304,7 тысяч рублей. Второй участок на улице Газетный переулок, также отдаваемый под парковку, получил в аренду индивидуальный предприниматель Ислам Мехтиев. Земля в центре города досталась ему за 315 386 рублей.