Управляющая компания из Омска заплатила 591 тысячу за затопленный подвал

Омские судебные приставы взыскали с управляющей компании «УК „Сервис“» 591 тысячу рублей. С иском в суд обратилась жительница городка Нефтяников. Женщина пояснила, что ей на правах собственности принадлежит подвальное помещение площадью 175 квадратных метров в одном из домов Советского округа.