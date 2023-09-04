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Управляющая компания из Омска заплатила 591 тысячу за затопленный подвал

4 сентября 2023, 08:24
Фото: 1MI
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Суд посчитал, что организация недобросовестно относилась к работам по обслуживанию коммунальных сетей.

Омские судебные приставы взыскали с управляющей компании «УК „Сервис“» 591 тысячу рублей. С иском в суд обратилась жительница городка Нефтяников. Женщина пояснила, что ей на правах собственности принадлежит подвальное помещение площадью 175 квадратных метров в одном из домов Советского округа.

Подвал периодически топило, что привело к образованию плесени, деформации гипсокартонных перекрытий, отслоению шпаклевки и краски. Собственница помещения причину потопов увидела в несвоевременном обслуживании коммунальных сетей со стороны управляющей компании.

Суд встал на сторону заявительницы и постановил взыскать с «УК „Сервис“» 591 тысячу рублей. Однако, оплаты не последовало. К делу подключилось региональное УФССП. На счета управляющей компании были наложены ограничения.

В результате удалось взыскать всю сумму в полном объеме. Также управляющая компания заплатила дополнительные 7% от суммы взыскания из-за несвоевременной оплаты.

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#ЖКХ#Омск#Управляющая компания#Штраф#Приставы#Подвал#Евгений Игишев
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