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Надпись мешала обзору дороги

Снял пленку на месте. Омского водителя оштрафовали за наклейку на лобовом стекле

12 августа 2023, 09:40
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Надпись мешала обзору дороги

Полицейские оштрафовали омича за наклейку на лобовом стекле и тонировку

Сумма штрафа составляет 500 рублей, но если нарушение не устранить, то может грозить арест до 15 суток.

Вчера, 11 августа, сотрудники Госавтоинспекции на улице Берко Цемента остановили автомобиль Mazda Familia. На лобовом стекле иномарки присутствовала наклейка, которая явно мешала обзору дороги.

Кроме того, передние стекла были сильно затонированы, что не соответствует требованиям правил, а у 24-летнего водителя не было страховки.

На мужчину составили протоколы за допущенные нарушения, тонировку водитель снял самостоятельно на месте.

В Госавтоинспекции сообщили, что штраф за тонировку, не соответствующую требованиям безопасности, составляет 500 рублей. Но если нарушение не устранить, то может грозить арест до 15 суток.

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#Евгений Игишев#Омск#Госавтоинспекция#ГИБДД#Штраф#Тонировка#Происшествия#Омская область
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