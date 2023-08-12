Снял пленку на месте. Омского водителя оштрафовали за наклейку на лобовом стекле

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Вчера, 11 августа, сотрудники Госавтоинспекции на улице Берко Цемента остановили автомобиль Mazda Familia. На лобовом стекле иномарки присутствовала наклейка, которая явно мешала обзору дороги.
Кроме того, передние стекла были сильно затонированы, что не соответствует требованиям правил, а у 24-летнего водителя не было страховки.
На мужчину составили протоколы за допущенные нарушения, тонировку водитель снял самостоятельно на месте.
В Госавтоинспекции сообщили, что штраф за тонировку, не соответствующую требованиям безопасности, составляет 500 рублей. Но если нарушение не устранить, то может грозить арест до 15 суток.