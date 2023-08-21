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УФАС в Омске оштрафовало «Совкомбанк» на 400 тысяч за навязчивые рекламные звонки

21 августа 2023, 09:21
Фото: 1MI
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Антимонопольщики также нашли нарушения в тексте рекламных предложений организации.

«Совкомбанк» оштрафовали на 400 тысяч рублей за рекламные звонки, сообщили 21 августа в пресс-службе омского УФАС.

Как рассказали антимонопольщики, дело на коммерческую организацию завели после обращения омича о рекламных звонках от банка, на которые он не давал согласия. Отмечается, что звонки поступали неоднократно.

Антимонопольный орган также установил, что текст рекламы содержит информацию о процентной ставке кредита, но отсутствуют сведения об иных условиях, определяющих его полную стоимость.

Ранее Город55 сообщал, что под штрафные санкции попал «Почта банк». Организация рассылала смс с рекламой. При этом текст сообщения содержал не полную информацию о кредитном продукте.

В Омске «Почта банк» выплатит полмиллиона рублей за «неправильные» смс
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#Евгений Игишев#УФАС#Штраф#Реклама#Общество#Омск#Омская область
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