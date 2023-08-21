УФАС в Омске оштрафовало «Совкомбанк» на 400 тысяч за навязчивые рекламные звонки

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Совкомбанк» оштрафовали на 400 тысяч рублей за рекламные звонки, сообщили 21 августа в пресс-службе омского УФАС.
Как рассказали антимонопольщики, дело на коммерческую организацию завели после обращения омича о рекламных звонках от банка, на которые он не давал согласия. Отмечается, что звонки поступали неоднократно.
Антимонопольный орган также установил, что текст рекламы содержит информацию о процентной ставке кредита, но отсутствуют сведения об иных условиях, определяющих его полную стоимость.
Ранее Город55 сообщал, что под штрафные санкции попал «Почта банк». Организация рассылала смс с рекламой. При этом текст сообщения содержал не полную информацию о кредитном продукте.