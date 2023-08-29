В Омской области нашли корову, зараженную смертельно опасным для человека вирусом

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В региональном Россельхознадзоре сообщили о том, что в селе Новоуйка Седельниковского района специалисты диагностировали бешенство у крупного рогатого скота. Больная корова сделала населенный пункт неблагополучным, из-за этого в селе ввели карантин.
Отмечается, что это уже 27-й очаг бешенства, обнаруженный в 2023 году. Для сравнения: годом ранее специалисты нашли всего 5 зараженных бешенством животных.
«Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона», — сообщили в ведомстве.
Добавим, что чаще всего вирус бешенства находят у бездомных собак и кошек, а также у волков и лис. Вирус опасен для человека, заражение происходит через слюну и укусы, а тяжелое течения болезни без вовремя оказанной медицинской помощи приводит к смерти.