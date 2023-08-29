В Омской области нашли корову, зараженную смертельно опасным для человека вирусом

Добавим, что чаще всего вирус бешенства находят у бездомных собак и кошек, а также у волков и лис. Вирус опасен для человека, заражение происходит через слюну и укусы, а тяжелое течения болезни без вовремя оказанной медицинской помощи приводит к смерти.