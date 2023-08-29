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Published Сегодня, 09:18

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Updated Сегодня, 09:20

иллюстрация

В Омской области нашли корову, зараженную смертельно опасным для человека вирусом

29 августа 2023, 09:18
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области ввели карантин из-за бешеной коровы

Животное жило в селе в Саргатском районе, теперь в населенном пункте введен карантин.

В региональном Россельхознадзоре сообщили о том, что в селе Новоуйка Седельниковского района специалисты диагностировали бешенство у крупного рогатого скота. Больная корова сделала населенный пункт неблагополучным, из-за этого в селе ввели карантин.

Отмечается, что это уже 27-й очаг бешенства, обнаруженный в 2023 году. Для сравнения: годом ранее специалисты нашли всего 5 зараженных бешенством животных.

«Управление Россельхознадзора по Омской области контролирует все мероприятия, направленные на ликвидацию бешенства на территории региона», — сообщили в ведомстве.

Добавим, что чаще всего вирус бешенства находят у бездомных собак и кошек, а также у волков и лис. Вирус опасен для человека, заражение происходит через слюну и укусы, а тяжелое течения болезни без вовремя оказанной медицинской помощи приводит к смерти.

Смертельная инфекция. В Омской области ввели карантин из-за бешенства
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#Ольга Акамова
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