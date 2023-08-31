Хоценко оценил, как идет развитие и модернизация омского завода «Полиом»

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Сегодня, 31 августа, Виталий Хоценко отправился в Советский округ Омска. Помимо общения с местными жителями и главой округа, чиновник побывал на заводе «Полиом», где ознакомился с производством высококачественного омского полимера и провел встречу с коллективом предприятия.
Виталий Хоценко посетил операторную завода, откуда весь производственный процесс управляется автоматически. Технологический процесс отображается на экранах компьютеров, которые используют два оператора. Они анализируют несколько десятков сигналов, чтобы обеспечить безопасное производство полимера.
Глава региона также оценил автоматизированные линии фасовки на складе готовой продукции. Упаковка и формирование товарных партий происходят без участия человека. Полипропилен из Омского завода транспортируется грузовыми автомобилями, по железной дороге, морским транспортом.
Во время визита было обращено особое внимание на проекты, направленные на технологическое развитие и экологическую модернизацию «Полиома». Благодаря реализации этих проектов воздействие предприятия на атмосферу снизилось на 20%.
Сейчас омский завод «Полиом» является одним из крупнейших производителей пластика для российской промышленности. В ассортименте есть полимеры, которые используются для производства товаров народного потребления, строительных материалов и автомобильной техники. Мощность завода составляет более 220 тыс тонн полипропилена высокого качества.
Виталий Хоценко отметил, что на предприятии сейчас работает порядка 300 сотрудников, а заработная плата здесь выше среднего по региону. Он также добавил, что завод является одним из крупнейших налогоплательщиков, в том числе предприятие пополняет региональный бюджет и налог на прибыль. В связи с этим врио губернатора подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и помощи друг другу.
Генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов сообщил о технологическом лидерстве завода на рынке полипропилена. Он отметил, что благодаря внедрению современных инженерных решений и улучшению технологии, а также слаженной работе команды специалистов, производительность предприятия выросла на 20%.
«Мы достигли максимального в России индекса глубины переработки сырья и качества продукции. Параллельно с расширением номенклатуры выпускаемых полимеров мы системно работаем над снижением углеродного следа нашей продукции. На эти цели уже направлено свыше 500 млн рублей инвестиций. Как результат — экологическая эффективность „Полиома“ по сравнению с 2017 годом выросла почти на 20%», — сообщил генеральный директор «Полиома» Павел Евдокимов.
Омский завод полипропилена «Полиом» был запущен в 2013 году. Сейчас здесь выпускается 21 марка полимера для различных отраслей переработки. Полипропилен — это экологичный и безопасный материал, который обладает высокой прочностью и стабильностью при высоких температурах и агрессивных средах, потому может эксплуатироваться в различных климатических условиях.