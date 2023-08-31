Хоценко оценил, как идет развитие и модернизация омского завода «Полиом»

Виталий Хоценко отметил, что на предприятии сейчас работает порядка 300 сотрудников, а заработная плата здесь выше среднего по региону. Он также добавил, что завод является одним из крупнейших налогоплательщиков, в том числе предприятие пополняет региональный бюджет и налог на прибыль. В связи с этим врио губернатора подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества и помощи друг другу.