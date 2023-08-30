Смена обстановки. Экс-глава «Омск РТС» Олег Хилько стал гендиректором «ТГК-11»

До этого Хилько был гендиректором АО «Омск РТС». На этом посту он работал с мая 2022 года. Вообще же, его опыт работы в энергетической отрасли составляет больше 20 лет. Ранее главой АО «ТГК-11» являлся Владислав Полочанский. Он трудился в этой должности с 2016 года.