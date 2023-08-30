Смена обстановки. Экс-глава «Омск РТС» Олег Хилько стал гендиректором «ТГК-11»

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Стало известно, что в АО «ТГК-11» меняется руководство. С начала осени 2023 года предприятие будет возглавлять новый человек. Он переходит сюда с дочерней компании.
Как сообщают в пресс-службе ПАО «Интер РАО», генеральным директором АО «ТГК-11» становится Олег Хилько. Он начнет работу в эту пятницу, 1 сентября.
До этого Хилько был гендиректором АО «Омск РТС». На этом посту он работал с мая 2022 года. Вообще же, его опыт работы в энергетической отрасли составляет больше 20 лет. Ранее главой АО «ТГК-11» являлся Владислав Полочанский. Он трудился в этой должности с 2016 года.
Напомним, что в муниципальном унитарном предприятии «Муниципальные рынки» также сменилось руководство. Теперь его официально возглавляет Илья Очкин, который до этого был директором муниципальной гостиницы «Иртыш» и несколько лет руководил парком 30-летия ВЛКСМ.