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иллюстрация

Смена обстановки. Экс-глава «Омск РТС» Олег Хилько стал гендиректором «ТГК-11»

30 августа 2023, 03:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске экс-глава «Омск РТС» Олег Хилько стал гендиректором «ТГК-11»

Он приступит к своим обязанности в конце этой недели.

Стало известно, что в АО «ТГК-11» меняется руководство. С начала осени 2023 года предприятие будет возглавлять новый человек. Он переходит сюда с дочерней компании.

Как сообщают в пресс-службе ПАО «Интер РАО», генеральным директором АО «ТГК-11» становится Олег Хилько. Он начнет работу в эту пятницу, 1 сентября.

До этого Хилько был гендиректором АО «Омск РТС». На этом посту он работал с мая 2022 года. Вообще же, его опыт работы в энергетической отрасли составляет больше 20 лет. Ранее главой АО «ТГК-11» являлся Владислав Полочанский. Он трудился в этой должности с 2016 года.

Напомним, что в муниципальном унитарном предприятии «Муниципальные рынки» также сменилось руководство. Теперь его официально возглавляет Илья Очкин, который до этого был директором муниципальной гостиницы «Иртыш» и несколько лет руководил парком 30-летия ВЛКСМ.

Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»
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#Город#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Омск РТС#ТГК-11#Алина Ясинская
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