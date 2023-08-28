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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

иллюстрация

Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»

28 августа 2023, 04:04
Фото: Город55
иллюстрация
Соответствующие данные внесли в ЕГРЮЛ.

Ранее Город55 писал, что муниципальным унитарным предприятием «Муниципальные рынки» стал руководить бывший глава гостиницы «Иртыш» Илья Очкин. Информация о новом генеральном директоре теперь появилась в ЕГРЮЛ.

Он покинул руководящий пост в муниципальной гостинице 29 мая. До этого, в течение 2018–2022 годов, Очкин находился у руля городского парка имени 30-летия ВЛКСМ.

Ранее «Муниципальные рынки» возглавлял Александр Алгазин. Летом 2023 года он перешел на работу в министерство региональной безопасности.

Напомним, что МУП «Муниципальные рынки» планировалось до конца следующего года реорганизовать. Этот вопрос депутаты Горсовета собираются обсудить осенью.

Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
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#Город#Омск#Новости#МУПы#Муниципальные рынки#Муниципальные предприятия#Алина Ясинская
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