Экс-директор гостиницы Илья Очкин официально возглавил омские «Муниципальные рынки»

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Ранее Город55 писал, что муниципальным унитарным предприятием «Муниципальные рынки» стал руководить бывший глава гостиницы «Иртыш» Илья Очкин. Информация о новом генеральном директоре теперь появилась в ЕГРЮЛ.
Он покинул руководящий пост в муниципальной гостинице 29 мая. До этого, в течение 2018–2022 годов, Очкин находился у руля городского парка имени 30-летия ВЛКСМ.
Ранее «Муниципальные рынки» возглавлял Александр Алгазин. Летом 2023 года он перешел на работу в министерство региональной безопасности.
Напомним, что МУП «Муниципальные рынки» планировалось до конца следующего года реорганизовать. Этот вопрос депутаты Горсовета собираются обсудить осенью.