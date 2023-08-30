На Левобережье Омска компания Ольшанского построит многоквартирный дом

Положительное заключение на проект выдал «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Разработкой проектной документации занималась архитектурная мастерская «Ама». Компанию зарегистрировали еще в 1999 году. В июле 2023 года в архитектурной мастерской поменялся учредитель: вместо Владимира Мальцева компания теперь принадлежит Олегу Золотову.