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На Левобережье Омска компания Ольшанского построит многоквартирный дом

30 августа 2023, 09:48
Фото: 1MI
Иллюстрация
Новая высотка появится в жилом комплексе «Прибрежный-2».

В Кировском округе Омска «Строительно-производственной компании „КСМ“» одобрили строительство жилого дома на территории ЖК «Прибрежный-2». Городу55 стало известно, что речь идет о первом и втором этапах возведения дома №3.

Положительное заключение на проект выдал «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Разработкой проектной документации занималась архитектурная мастерская «Ама». Компанию зарегистрировали еще в 1999 году. В июле 2023 года в архитектурной мастерской поменялся учредитель: вместо Владимира Мальцева компания теперь принадлежит Олегу Золотову.

Застройщиком выступает строительно-производственная компания «КСМ», владельцем которой является Михаил Ольшанский. Руководит фирмой Александр Егоров. По итогам прошлого года выручка компании увеличилась на 261% до 307 млн рублей, чистая прибыль выросла на 56% и составила 4,1 млн рублей.

Город55 рассказывал о семье Ольшанских в спецпроекте «Владельцы Омской области». Познакомиться с материалом можно по ссылке ниже:

Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
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#Бизнес#Омск#Строительство#Новости#Экспертиза#Строительство дома#Юлия Истомина#Михаил Ольшанский
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