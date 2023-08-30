На Левобережье Омска компания Ольшанского построит многоквартирный дом

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:57
В Кировском округе Омска «Строительно-производственной компании „КСМ“» одобрили строительство жилого дома на территории ЖК «Прибрежный-2». Городу55 стало известно, что речь идет о первом и втором этапах возведения дома №3.
Положительное заключение на проект выдал «Сибирский региональный экспертный центр „Сибрегионэксперт“». Разработкой проектной документации занималась архитектурная мастерская «Ама». Компанию зарегистрировали еще в 1999 году. В июле 2023 года в архитектурной мастерской поменялся учредитель: вместо Владимира Мальцева компания теперь принадлежит Олегу Золотову.
Застройщиком выступает строительно-производственная компания «КСМ», владельцем которой является Михаил Ольшанский. Руководит фирмой Александр Егоров. По итогам прошлого года выручка компании увеличилась на 261% до 307 млн рублей, чистая прибыль выросла на 56% и составила 4,1 млн рублей.
Город55 рассказывал о семье Ольшанских в спецпроекте «Владельцы Омской области». Познакомиться с материалом можно по ссылке ниже: