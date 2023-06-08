Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского

Для Ольшанских все начиналось со строительства (и отчасти продолжается им). Михаил Петрович возглавил мощную строительную компанию «Сибирский железобетон», в 2000 году купил существенную часть акций «Кирпичного завода № 1», расположенного в Амурском поселке. С этими активами он мог возводить элитный поселок «Старгород», который расположен на границе заповедного «Дендросада». Интересно, что застройщик поселка, ООО «Мрия», получал землю напрямую от мэрии Омска, которой тогда руководил Виктор Шрейдер, еще одна ведущая фигура «генеральских». Ненадолго «Старгород» стал одним из самых востребованных мест для покупки недвижимости среди омских элит. До сих пор там есть своя недвижимость, как пишут омские СМИ, и у самого экс-мэра Шрейдера, и у сына его вечного оппонента экс-губернатора Леонида Полежаева, и у семьи совсем недавно скончавшегося спикера Заксобрания региона Владимира Варнавского.