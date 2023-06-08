Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского

Posted Сегодня, 06:50
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Информация к размышлению
Существование альянса, который мы изучаем сегодня, доказывается наличием одного очень важного актива — теплых остановочных павильонов, которые построила фирма Вячеслава Васильева и Виталия Ольшанского.
Понятно, что одними павильонами дело не ограничивается: эта тема появилась всего несколько лет назад, когда оба бизнесмена были уже вполне состоявшимися людьми. Васильев известен в первую очередь как бенефициар и директор компаний «Вентсервис» и «Вентпром», владелец кинотеатров «Слава» и «Первомайский» и депутат Законодательного собрания Омской области.
Виталий Ольшанский — представитель второго поколения известной семьи. Его отец Михаил Ольшанский владеет и управляет крупной строительной компанией «Сибирский железобетон», а Ольшанский-сын занимается розничной торговлей автомобилями. В списке принадлежащих ему фирм почетное место занимают юрлица со словом «Барс» в названии: «Барс-Восток», «Барс-Запад», «Барс-НВ» (годовой оборот каждого достигает или почти достигает 1 млрд рублей) и т. п.
Еще одно значимое юрлицо — ООО «Капитал-Строй», созданное в 2019 году и занявшееся строительством теплых остановок. Оно в первую очередь и объединяет Ольшанского-младшего с Вячеславом Васильевым. Сейчас это ООО поделено напополам, до некоторых пор совладелицей была челябинка Лариса Бочкарева, которая теперь держит две трети уставного капитала в залоге. Интересно, что эта женщина, по данным омских СМИ, оказалась прописана в одной квартире с Геннадием Ушаковым — давним соратником третьего губернатора Омской области Александра Буркова по «Справедливой России», заместителем руководителя «Зерна Сибири».
Бизнес Ольшанских тесно связан с жилым районом «Старгород», как и бизнес Дмитрия Павлова — еще одного депутата Законодательного собрания и успешного предпринимателя. Он начинал карьеру как раз под крылом Михаила Ольшанского, но позже попал в орбиту экс-начальника УМВД региона Виктора Камерцеля, подружившись с его ныне покойным сыном Яковом. Связи с так называемым «генеральским» кланом, а затем и создание «Омских кабельных сетей», ставших одним из крупнейших интернет-провайдеров региона, сделали Павлова одним из самых влиятельных людей в области.
Путь к успеху
Для Ольшанских все начиналось со строительства (и отчасти продолжается им). Михаил Петрович возглавил мощную строительную компанию «Сибирский железобетон», в 2000 году купил существенную часть акций «Кирпичного завода № 1», расположенного в Амурском поселке. С этими активами он мог возводить элитный поселок «Старгород», который расположен на границе заповедного «Дендросада». Интересно, что застройщик поселка, ООО «Мрия», получал землю напрямую от мэрии Омска, которой тогда руководил Виктор Шрейдер, еще одна ведущая фигура «генеральских». Ненадолго «Старгород» стал одним из самых востребованных мест для покупки недвижимости среди омских элит. До сих пор там есть своя недвижимость, как пишут омские СМИ, и у самого экс-мэра Шрейдера, и у сына его вечного оппонента экс-губернатора Леонида Полежаева, и у семьи совсем недавно скончавшегося спикера Заксобрания региона Владимира Варнавского.
Не забывал Ольшанский-старший разрабатывать и другие амбициозные, хотя и не всегда реализуемые, планы. В них фигурировали малоэтажные жилые поселки на окраинах Омска и «мусорный центр обработки отходов» рядом с поселком Загородным.
Виталий Ольшанский стал компаньоном отца, долгое время владел торговым центром «Победа». В 2016 году он продал этот актив и два земельных участка и стал автодилером: купил у Павла Смирнова компанию «Барс», официального представителя в регионе бренда BMW. В 2017 году Ольшанский купил еще и «Барс-Запад», официального дилера KIA. Отметим, что это была часть единого бизнеса, принадлежавшего когда-то Павлу Смирнову и Илье Фридману: последний после раздела некоторое время развивал свою часть под брендом «Евразия». В 2020 году Ольшанский купил еще и «Феникс НМ», бывшего дилера Hyundai, сосредоточившегося в какой-то момент на техобслуживании авто.
Предпринимательская биография Вячеслава Васильева началась с ударных успехов на обычной работе. Окончив политех, будущий депутат сделал карьеру в «ОмскПромВентиляции», поднявшись от инженера до директора, и стал владельцем и руководителем еще нескольких компаний с буквосочетанием «вент» в названии. Ключевой актив — ЗАО «Вентсервис». Основной бизнес Васильева связан со строительством. Принадлежащий ему специализированный застройщик «Зеленый остров» возводит жилые дома на 1-й Затонской, а «Вентсервис» занимался реконструкцией кинотеатра «Первомайский».
Важное место в биографии Васильева занимают дела матримониальные. Его тестем был Юрий Викторович Шалыгин, генеральный директор компании «РусАвтоТранс» (такси «Семерочка», «Халява», «Желтое»), владелец стриптиз-бара «Жара», суши-бара «Токио», кафе «Ночная жизнь», массажного салона «Рай», ресторана «Малибу» в самом центре Омска. Шалыгин умер в 2015 году, после чего наследство было разделено между двумя его дочерями: Татьяна Юрьевна Самойлова и Наталья Юрьевна Васильева стали совладелицами ООО «Московские рестораны» и «Автотрансгрупп», а «РусАвтоТранс» полностью перешел к Самойловой.
Васильева в 2015 году стала владелицей еще и ООО «Кинопрокат Омск» и «Кинопрокат Омск Плюс», которым принадлежит кинотеатр «Слава» (Дмитрий Савельев, до этого владевший половиной уставного капитала первого ООО, получил должность директора в первом и 5% УК во втором). Кстати, здесь бизнес-интересы семьи тесно переплетаются с интересами семьи Авдошиных, одиозных предпринимателей с криминальным бэкграундом. Вместе они строили «Миллениум» и остаются владельцами части этого здания, то есть соседями «Славы».
Таким образом, семейный бизнес разделился по сферам деятельности: строительство — мужу, культурная сфера — жене. Кстати, есть легенда, что «Слава» в названии кинотеатра — это, собственно, сам Вячеслав Васильев и есть. Сам он, впрочем, эту информацию в интервью опровергал.
В биографии Вячеслава Васильева можно сходу вспомнить несколько ключевых эпизодов. Один связан с бизнесом, другие — с политикой. В 2013 году «Вентсервис» получил концессию на восстановление кинотеатра «Первомайский», в 2018 году открыл его, но спустя два месяца был вынужден снова закрыть. Причиной стали разногласия с мэрией: чиновники отменили задним числом свое разрешение на реконструкцию, сославшись на чрезмерное отклонение застройщика от основных параметров. Васильев тогда в комментариях для СМИ говорил об «ударе бизнесу ниже пояса» и даже использовал слово «рейдерство». В итоге кинотеатр простоял закрытым почти год, пока разногласия не были улажены.
Вторая история, политическая, — о походе во власть васильевской креатуры, Дмитрия Савельева. Сам Васильев в 2012 году стал депутатом Омского городского совета («Васильев сможет!» — лозунги такого типа сопровождали его предвыборную кампанию), а в 2016-м — депутатом Законодательного собрания Омской области. Савельев в 2017 году выдвинул свою кандидатуру в Горсовет по тому же избирательному округу, № 4, то есть была запланирована практически передача мандата внутри одного бизнес-сообщества. Учитывая «освоенность» округа Васильевым и статус кандидата от «партии власти», Савельев должен был одержать убедительную победу. Однако он проиграл истоптавшему весь округ своими ногами коммунисту Дмитрию Петренко, что стало явным политическим поражением Васильева.
Третья история — об изгнании Васильева из совета директоров муниципального «Омскэлектро» в 2015 году. Совместно с Игорем Антропенко и коммунистом Игорем Петровым (все трое тогда заседали в Городском совете) он задумал поменять главу совета директоров предприятия — сместить вице-мэра Инну Парыгину. Это предложение отклонили из-за нарушения процедуры, и тогда трое депутатов покинули заседание. Мэру Двораковскому пришлось распускать совет директоров. Градоначальник официально назвал действия трех депутатов проявлением «личных амбиций и непонятных интересов». На неофициальном уровне интересантом этого демарша называлось «МРСК Сибири» в лице «Омскэнерго» (которыми когда-то успешно руководил отец Антропенко Александр), которому «Омскэлектро» было тогда должно 1 млрд рублей. Существовала реальная опасность перехода муниципального предприятия в частные руки, которая позже сошла на нет благодаря усилиям менеджмента.
В 2019 году депутат Васильев упрочил свое положение, получив важный тендер от аппарата мэра Омска на установку теплых остановочных павильонов по всему городу. На торгах победила фирма «Капитал-Строй», принадлежащая Васильеву и Ольшанскому. Интересно, что ее конкурентом была компания «Торгово-остановочные комплексы», созданная Виктором Шкуренко и Дмитрием Павловым, которая сделала мэрии более выгодное предложение, но получила отказ по формальным причинам. Теперь павильоны стали неизбежной частью омских пейзажей. Их критикуют с разных позиций (эстетической, урбанистической и т. п.), но своим владельцам они тем не менее приносят ощутимый доход. В 2022 году это были 165 млн рублей.
Перспективы
Говоря о возможных перспективах бизнес-сообщества Ольшанского и Васильева, стоит сразу уточнить: они, безусловно, взялись не на пустом месте. Оба предпринимателя начали свой путь как протеже сильных коммерсантов, но, оказавшись в самостоятельном плавании, не затерялись в омском бизнес-сообществе. Правда, каждый из них пошел своим путем — Васильев направился в политику, а Ольшанский постарался уйти из финансово-промышленной группы ради создания своей собственной. Кто-то даже может посчитать это предательством, если вспомнит, как Ольшанский обошел на повороте Павлова в конкурсе на установку ТОКов.
Попытка расширить политическое представительство альянса, предпринятая в 2017 году, закончилась поражением, и за последние 6 лет ничего подобного не предпринималось, хотя поводы для этого были. Васильев, по-видимому, уверенно себя чувствует в Законодательном собрании, но в течение последних пяти лет у него появилось нечто большее — связи.
Для вращающихся в политической среде экспертов не секрет, что Васильев и Ольшанский поддерживают дружеские отношения с вице-губернатором (ранее руководителем аппарата мэра Омска) Олегом Зарембой. В ходе решения конфликта с «Первомайским» Васильев обзавелся контактами и в других департаментах мэрии Омска.
Возможно, он будет бороться за мандат для кого-то из своих партнеров (того же Савельева, Виталия Ольшанского). Возможно, попытается сам сделать следующий шаг и пройти в Госдуму, как это сделал Игорь Антропенко. Однако до думских выборов остается три года, и горизонт политического планирования сейчас находится заметно ближе к наблюдателю.
Пока причин говорить о большой политической амбициозности в этом случае нет. В регионе новый губернатор, с которым надо вновь выстраивать связи, поэтому лучше уделить внимание этому, нежели гоняться за дополнительными мандатами.
Впрочем, остаются перспективные проекты, которые должны приносить хороший доход в будущем. Помимо теплых остановок это «Серебряный берег» — новый жилой микрорайон, который строится прямо сейчас. Специализированным застройщиком «ЖК „Зеленый остров“» Васильев владеет совместно с Любовью Новобранченко и Вадимом Мединцевым.
В целом в случае Васильева — Ольшанского наблюдатель должен скорее занять позицию «ждуна». «Новые бизнес-проекты, не менее интересные, чем теплые остановки? Хорошо, давайте посмотрим. Политические амбиции? Допустим, и что из этого получится?»
Васильев и Ольшанский — герои третьей серии проекта «Владельцы Омской области». Ранее мы рассказывали о братьях Сутягинских из группы компаний «Титан» и группе Волкова, Федотова и Каплуната. В следующих сериях — повествование об остальных группах, на которых держится политическое и экономическое могущество региона.