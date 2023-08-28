Отбросило на трамвайные пути. Полиция будет выяснять причины аварии в центре Омска

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сотрудник ГИБДД рассказал, что 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» на уступила дорогу встречному автомобилю при повороте на лево. В следствие этого произошло столкновение ее машины с автомобилем «Honda», который двигался прямо под управлением 22-летнего молодого человека.
После удара в боковую часть машины, «Hyundai Solaris» отбросило на трамвайные пути. В ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Honda» — 21-летняя девушка. Насколько серьезные повреждения получили пострадавшие пока неизвестно.
Сейчас устанавливаются причины и детали произошедшего, сообщил сотрудник ГИБДД.