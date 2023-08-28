Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Иллюстрация

Отбросило на трамвайные пути. Полиция будет выяснять причины аварии в центре Омска

28 августа 2023, 13:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

После аварии в центре Омска машину отбросило на трамвайные пути

ДТП с участием двух иномарок произошло сегодня, около 16:15 часов.

Сотрудник ГИБДД рассказал, что 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» на уступила дорогу встречному автомобилю при повороте на лево. В следствие этого произошло столкновение ее машины с автомобилем «Honda», который двигался прямо под управлением 22-летнего молодого человека.

После удара в боковую часть машины, «Hyundai Solaris» отбросило на трамвайные пути. В ДТП пострадали оба водителя и пассажир «Honda» — 21-летняя девушка. Насколько серьезные повреждения получили пострадавшие пока неизвестно.

Сейчас устанавливаются причины и детали произошедшего, сообщил сотрудник ГИБДД.

Видео: Город55
Капот всмятку. В Омске в страшном ДТП с фурой погиб 25-летний парень
Узнать подробнее
#Видео#ДТП#Омск#ДТП с пострадавшими#Пострадавшие#Новости#Автомобили#Анастасия Баянова
Подпишитесь
Песни, танцы, «Авангард». Омичам презентовали команду нового сезона
Сегодня, 05:08
Девочка, которую передали под опеку семье на Алтае, возвращается в Омск
Сегодня, 12:09
Отрезаны от полноценной жизни. Омичи из Светлого пожаловались на работу транспорта
Сегодня, 09:51
На презентацию «Авангарда» омичи пришли с ножами, газовым баллончиком и дезодорантом
Сегодня, 11:24
Омское ПАТП-8 отменило крупную закупку контролеров для автобусов с валидаторами
Сегодня, 09:40
Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела
Сегодня, 12:14