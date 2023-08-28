Отбросило на трамвайные пути. Полиция будет выяснять причины аварии в центре Омска

Сотрудник ГИБДД рассказал, что 60-летняя женщина за рулем автомобиля «Hyundai Solaris» на уступила дорогу встречному автомобилю при повороте на лево. В следствие этого произошло столкновение ее машины с автомобилем «Honda», который двигался прямо под управлением 22-летнего молодого человека.