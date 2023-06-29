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Стали известны подробности уголовного дела об уходе от налогов директора омской фирмы

29 июня 2023, 08:03
Фото: 1MI
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Директор ООО «Специальные технологии» скрыл от налоговых органов 3 млн 270 тысяч рублей.

Город55 из собственных источников выяснил, что в деле о неуплате налогов, о котором ранее говорили в СУ СКР по Омской области, фигурирует ООО «Специальные технологии». Директор компании Олег Адамов предстанет перед судом за сокрытие средств организации от налоговых органов.

По версии следствия, руководитель предприятия проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, в то время как на его организации уже числилась задолженность по налогам и страховым взносам. Олегу Адамову удалось скрыть от УФНС 3 млн 270 тысяч рублей. Свою вину он признал. Дело готовится к передаче в суд. Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Известно, что предприятие занимается изготовлением и поставкой соединительных деталей трубопроводов для нефтяной, газовой, химической, нефтехимической промышленности.

Олегу Адамову принадлежит 50% уставного капитала ООО «Специальные технологии». Еще столько же — у совладельца Дмитрия Лузгина. Также бизнесмены в равных долях владеют фирмой ООО «Электрометаллургический завод».

В Омске будут судить директора фирмы за уход от уплаты налогов на сумму больше 3 млн
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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Следком#Налоги#УФНС#Происшествия#Омск#Омская область
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