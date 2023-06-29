Стали известны подробности уголовного дела об уходе от налогов директора омской фирмы

По версии следствия, руководитель предприятия проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, в то время как на его организации уже числилась задолженность по налогам и страховым взносам. Олегу Адамову удалось скрыть от УФНС 3 млн 270 тысяч рублей. Свою вину он признал. Дело готовится к передаче в суд. Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.