Стали известны подробности уголовного дела об уходе от налогов директора омской фирмы

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Город55 из собственных источников выяснил, что в деле о неуплате налогов, о котором ранее говорили в СУ СКР по Омской области, фигурирует ООО «Специальные технологии». Директор компании Олег Адамов предстанет перед судом за сокрытие средств организации от налоговых органов.
По версии следствия, руководитель предприятия проводил расчеты с контрагентами через третьих лиц, в то время как на его организации уже числилась задолженность по налогам и страховым взносам. Олегу Адамову удалось скрыть от УФНС 3 млн 270 тысяч рублей. Свою вину он признал. Дело готовится к передаче в суд. Санкция предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Известно, что предприятие занимается изготовлением и поставкой соединительных деталей трубопроводов для нефтяной, газовой, химической, нефтехимической промышленности.
Олегу Адамову принадлежит 50% уставного капитала ООО «Специальные технологии». Еще столько же — у совладельца Дмитрия Лузгина. Также бизнесмены в равных долях владеют фирмой ООО «Электрометаллургический завод».