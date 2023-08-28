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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

иллюстрация

Была припаркована. В Омской области дотла сгорел стоявший у дома автомобиль

28 августа 2023, 04:26
Фото: Город55
иллюстрация

На выходных в Омской области дотла сгорел припаркованный у дома автомобиль

Пока неизвестно, по какой причине случилось возгорание.

Накануне днем, 26 августа, в Омском районе произошло возгорание автомобиля. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение об этом в 12 часов. Случай зарегистрировали в деревне Покрово-Иртышское.

На место выезжал один человек личного состава на одной пожарной машине. Когда сотрудник МЧС приехал на место, помимо авто горела также и трава рядом.

По итогу автомобиль 2005 года выпуска не подлежит восстановлению. Он сгорел дотла на площади три кв м. Общая площадь пожара вместе со сгоревшей травой составила восемь кв м.

Через примерно полчаса пожарный ликвидировал возгорание. Известно, что машина была припаркована у дома. Специалистам предстоит выяснить причину пожара, а также оценить материальный ущерб.

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#Происшествия#Омск#Автомобиль#Пожары#Новости#Возгорание автомобиля#Возгорание#Алина Ясинская
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