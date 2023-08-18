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Published Сегодня, 03:11

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иллюстрация

В Омской области на «трассе смерти» после ДТП с фурой сгорел УАЗ вместе с водителем

18 августа 2023, 03:11
Фото: Город55
иллюстрация
Водитель большегруза и пассажир «буханки» доставлены в больницу.

Вчера вечером, 17 августа, на дороге Тюмень-Омск на территории Тюкалинского района произошла авария с летальным исходом. Сотрудники омской Госавтоинспекции узнали об этом в 16 часов.

По данным ведомства, мужчина 1968 года рождения двигался на большегрузном автомобиле Scania. В районе 492 километра он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль УАЗ. Грузовик и легковушка после столкновения упали в кювет. Последняя машина при этом загорелась.

Видео: УМВД РФ по Омской области

По итогу водитель, ехавший в УАЗе, получил смертельные травмы и скончался на месте аварии. Известно, что это был мужчина, но его личность пока не установлена. В салоне вместе с ним на пассажирском сидении находился мужчина, которого вместе с водителем фуры госпитализировали.

Полицейские запустили проверку по факту ДТП. Обстоятельства и причины случившегося станут известны позже.

Ранее Город55 писал о другой серьезной аварии, которая произошла на этой трассе. Легковая машина выехала ночью на встречную полосу. Жительница Омской области 57 лет скончалась на месте происшествия. А другая женщина и дети — два мальчика 14 лет и девочка 16 лет — были доставлены в больницу.

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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Происшествия#Госавтоинспекция#Смертельная авария#Авария с пострадавшими#Смертельное ДТП#ДТП с фурой#Видео
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