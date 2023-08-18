В Омской области на «трассе смерти» после ДТП с фурой сгорел УАЗ вместе с водителем

Ранее Город55 писал о другой серьезной аварии, которая произошла на этой трассе. Легковая машина выехала ночью на встречную полосу. Жительница Омской области 57 лет скончалась на месте происшествия. А другая женщина и дети — два мальчика 14 лет и девочка 16 лет — были доставлены в больницу.