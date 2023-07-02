Возле омского завода полностью сгорел автомобиль

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Городу55 стали известны подробности пожара в Ленинском округе. 1 июля огонь охватил легковой автомобиль, припаркованный на стоянке. На место отправились две пожарные машины и девять человек личного состава.
В результате возгорания авто было полностью повреждено, восстановлению не подлежит. Общая площадь пожара — пять квадратных метров, сообщили нам в региональном МЧС.
У стоящего рядом автомобиля было повреждено лакокрасочное покрытие, задние фары и левое боковое зеркало. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Об инциденте спасателям сообщили в 20:27. Полная ликвидация зафиксирована в 21:13.
Известно, что парковка, где случилось происшествие, — это проходная завода «Омсктрансмаш». Фото сгоревшего автомобиля в группе «Аварийный Омск» опубликовали очевидцы.
Напомним, ранее мы приводили статистику МЧС о пожарах в жилых домах за 2023 год: