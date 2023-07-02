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Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

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Возле омского завода полностью сгорел автомобиль

2 июля 2023, 12:25
Фото: 1MI
иллюстрация
Спасатели справились меньше, чем за час.

Городу55 стали известны подробности пожара в Ленинском округе. 1 июля огонь охватил легковой автомобиль, припаркованный на стоянке. На место отправились две пожарные машины и девять человек личного состава.

В результате возгорания авто было полностью повреждено, восстановлению не подлежит. Общая площадь пожара — пять квадратных метров, сообщили нам в региональном МЧС.

У стоящего рядом автомобиля было повреждено лакокрасочное покрытие, задние фары и левое боковое зеркало. Причина возгорания сейчас устанавливается.

Об инциденте спасателям сообщили в 20:27. Полная ликвидация зафиксирована в 21:13.

Известно, что парковка, где случилось происшествие, — это проходная завода «Омсктрансмаш». Фото сгоревшего автомобиля в группе «Аварийный Омск» опубликовали очевидцы.

сгорел автомобильсгорел автомобиль
сгорел автомобиль
Фото: скриншот паблика Аварийный Омск

Напомним, ранее мы приводили статистику МЧС о пожарах в жилых домах за 2023 год:

Пугающие цифры. Сколько пожаров в жилых домах произошло в Омской области в 2023 году
Узнать подробнее
#Пожары#МЧС#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Новости#Омск
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