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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

иллюстрация

В белом, но не ангел. В Омске объявили в розыск мужчину, укравшего телефоны с витрины

26 августа 2023, 09:21
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске объявили в розыск мужчину, укравшего телефоны с витрины

Кража произошла в магазине Советского округа.

В торговом комплексе, расположенном на территории городка Нефтяников, произошла кража. Магазин находится на проспекте Мира. Продавец обратился к сотрудникам УМВД и рассказал о похищенном.

По информации пресс-службы полиции, с витрины бутика было украдено пять дорогих телефонов. Сумма материального ущерба еще оценивается. Кража произошла, когда продавец на несколько минут отошел от рабочего места.

У оперативников есть информация о подозреваемом. Внимание правоохранительных органов привлек мужчина в белой футболке и темно-синих брюках. На голове у него была надета белая кепка.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Предположительно, он может быть причастен к краже в магазине. Полицейские просят тех, кто видел этого мужчину, позвонить по телефонам 79-35-02, 8-908-797-55-14 или 102. Сотрудники омского УМВД гарантируют конфиденциальность позвонившим.

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#Происшествия#Кража#Омск#Новости#Торговый комплекс#УМВД Омской области#Алина Ясинская
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