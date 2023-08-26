В белом, но не ангел. В Омске объявили в розыск мужчину, укравшего телефоны с витрины

Предположительно, он может быть причастен к краже в магазине. Полицейские просят тех, кто видел этого мужчину, позвонить по телефонам 79-35-02, 8-908-797-55-14 или 102. Сотрудники омского УМВД гарантируют конфиденциальность позвонившим.