В белом, но не ангел. В Омске объявили в розыск мужчину, укравшего телефоны с витрины

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В торговом комплексе, расположенном на территории городка Нефтяников, произошла кража. Магазин находится на проспекте Мира. Продавец обратился к сотрудникам УМВД и рассказал о похищенном.
По информации пресс-службы полиции, с витрины бутика было украдено пять дорогих телефонов. Сумма материального ущерба еще оценивается. Кража произошла, когда продавец на несколько минут отошел от рабочего места.
У оперативников есть информация о подозреваемом. Внимание правоохранительных органов привлек мужчина в белой футболке и темно-синих брюках. На голове у него была надета белая кепка.
Предположительно, он может быть причастен к краже в магазине. Полицейские просят тех, кто видел этого мужчину, позвонить по телефонам 79-35-02, 8-908-797-55-14 или 102. Сотрудники омского УМВД гарантируют конфиденциальность позвонившим.