«Вычислили по следам обуви». Школьники в Омской области попались на краже велосипеда

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Полтавском районе Омской области 47-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда. Неизвестные украли двухколесный транспорт из незапертого гаража.
Полицейские при осмотре места преступления, нашли следы от обуви двух человек на почве. Судя по размеру, они принадлежали детям. Под подозрение попали двое подростков, которых видели поздно вечером в районном центре.
Школьников 13-и и 12-и лет допросили в присутствии родителей. Подростки сознались в краже и отдали велосипед. Они сообщили, что знали об отсутствии дома хозяев и решили этим воспользоваться.
Похищенное имущество возвращено владельцу.