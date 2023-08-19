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Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

«Вычислили по следам обуви». Школьники в Омской области попались на краже велосипеда

19 августа 2023, 09:32
Фото: 1MI
Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей

Омских школьников, укравших велосипед, вычислили по следам от обуви

Несовершеннолетние подозреваемые знали, что хозяев нет дома.

В Полтавском районе Омской области 47-летний местный житель обратился в полицию с заявлением о краже велосипеда. Неизвестные украли двухколесный транспорт из незапертого гаража.

Полицейские при осмотре места преступления, нашли следы от обуви двух человек на почве. Судя по размеру, они принадлежали детям. Под подозрение попали двое подростков, которых видели поздно вечером в районном центре.

Школьников 13-и и 12-и лет допросили в присутствии родителей. Подростки сознались в краже и отдали велосипед. Они сообщили, что знали об отсутствии дома хозяев и решили этим воспользоваться.

Похищенное имущество возвращено владельцу.

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#Евгений Игишев#Омск#Велосипед#Дети#Полиция#Происшествия#Общество#Омская область#Полтавский район
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