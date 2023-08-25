12 лет держала в страхе. Суд вынес приговор омичке за кражу 12,6 млн рублей у подруги

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Суд установил, что в 2008 году мошенница познакомилась с женщиной, которая была инженером-проектировщиком. Общаясь с ней, обвиняемая узнавала черты ее характера и готовила план хищения имущества.
Согласно плану, она 12 лет искусственно создавала у подруги ощущение страха, погружала ее в условия постоянного напряжения и чувства дискомфорта. Более того, путем эмоционального насилия, виновная убеждала женщину в том, что ее родители также в опасности.
Позже, став ближе к потерпевшей, она убедила ее в необходимости дорогостоящего «оздоровления». Однако вместо врачей и терапии, были лишь выдуманные мошенницей ясновидящие служители церкви, от лица которых она сама писала рекомендации.
«Вымышленная „матушка-настоятельница“ из монастыря порекомендовала потерпевшей передать подруге ювелирные изделия с бриллиантами, стоимостью более 2 млн рублей. Также в целях восполнения „жизненной энергии“ женщина оплатила поездки „матушки“ в Тибет, Израиль и другие страны, якобы необходимые для совершения молебнов», — рассказали в прокуратуре Омской области.
За весь указанный период мошенница похитила у подруги более 12,6 млн рублей. В результате постоянного психологического давления, потерпевшая получила тяжкий вред здоровью, который повлек за собой психологическое расстройство.
Суд назначил виновной 4 года лишения свободы в колонии строгого режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального ущерба.