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Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей

Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей

25 августа 2023, 03:34
Фото: 1MI
Документ с приказом министерства безопасности был опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 23 августа.

В документе представлены изменения, которые внесены в приказ Министерства региональной безопасности от 1 августа 2023 года. Согласно им, сотрудники бюджетных учреждений теперь могут работать по совместительству у другого работодателя.

Более того, таким правом обладают и руководители учреждений. Они также могут работать по совместительству, но только с разрешения Министра.

В приказе есть и важные уточнения: так, например, руководитель бюджетного учреждения должен направить начальству уведомление о работе на другого работодателя минимум за 10 дней до ее начала. Министр рассматривает уведомление в течение 4 дней с момента его получения.

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#Омск#Омская область#Документы#Новости#Документ#Приказ#Министерство региональной безопасности#Бюджетные учреждения#Сотрудники#Анастасия Баянова
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