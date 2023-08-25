Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:36
В документе представлены изменения, которые внесены в приказ Министерства региональной безопасности от 1 августа 2023 года. Согласно им, сотрудники бюджетных учреждений теперь могут работать по совместительству у другого работодателя.
Более того, таким правом обладают и руководители учреждений. Они также могут работать по совместительству, но только с разрешения Министра.
В приказе есть и важные уточнения: так, например, руководитель бюджетного учреждения должен направить начальству уведомление о работе на другого работодателя минимум за 10 дней до ее начала. Министр рассматривает уведомление в течение 4 дней с момента его получения.