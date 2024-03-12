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Бюджетные учреждения

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Март
Омских предпринимателей оштрафовали за поставку фальсификата в детсады и больницы
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч, а его бывшей жене — 700 тысяч рублей.
12 марта, 07:19
Август 2023
Сотрудникам бюджетных учреждений Омска позволили работать у нескольких работодателей
Документ с приказом министерства безопасности был опубликован на портале правовой информации и вступил в силу 23 августа.
25 августа 2023, 03:34
Апрель 2023
Омский «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» присоединяют к другому БУ
Совсем недавно это учреждение перестало быть МУПом.
10 апреля 2023, 06:28

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