Четверть миллиона за квадрат. В центре Омска продают квартиру за 68 000 000 рублей

Планировка делит квартиру на три уровня. На первом находится просторная прихожая, вместительный гардероб, гостиная, объединенная с кухней и гостевой санузел. На втором — две спальни, взрослая и детская, подсобное помещение и дополнительный санузел. На третьем, антресольном этаже располагается просторный кабинет.