Четверть миллиона за квадрат. В центре Омска продают квартиру за 68 000 000 рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Трехуровневая квартира, площадью 280 м², в которой 1 м² стоит 242 000 рублей, находится недалеко от кинотеатра «Маяковский», в 50 метрах от Омской крепости и бассейна Иртыш.
Планировка делит квартиру на три уровня. На первом находится просторная прихожая, вместительный гардероб, гостиная, объединенная с кухней и гостевой санузел. На втором — две спальни, взрослая и детская, подсобное помещение и дополнительный санузел. На третьем, антресольном этаже располагается просторный кабинет.
«В квартире произведен качественный ремонт, использованы премиальные материалы. Паркетная доска из массива дуба, итальянский керамогранит, высококачественная сантехника и многое другое. Квартира укомплектована всем необходимым для комфортного проживания, в том числе системой умный дом и приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией воздуха», — написано в объявлении.
Также отмечается, что перепланировка помещения согласована и поставлена на кадастровый учет.
Помимо обустройства квартиры, риелтор обращает внимание на удобное местонахождение дома: располагаясь в центре города, он отдален от шумных магистралей, имеет закрытую придомовую территорию и подземную парковку.
Апартаменты полностью готовы к продаже и заселению новых жильцов. Квартиру можно взять в ипотеку, ипотеку с материнским капиталом и использовать все виды жилищных сертификатов. Возможен даже Trade-In — обмен или выкуп вашей квартиры в зачет предлагаемой. Осталось главное — найти покупателя.