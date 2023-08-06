Цены все выше. Как сильно подорожали квартиры в Омске

Что касается вторничного рынка, меньше всего — на 0,6% — подорожали квартиры низкого качества. Средняя цена «квадрата» — 71 775 рублей. А вот помещения улучшенного качества увеличились в цене на 4,2% и достигли 96 730 рублей за квадратный метр. Элитные квартиры выйдут на 1,2% дороже, чем три месяца назад. Это примерно по 129 963 рубля за «квадрат».