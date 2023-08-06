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Цены все выше. Как сильно подорожали квартиры в Омске

6 августа 2023, 09:24
Фото: 1MI
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Вторичное жилье в Омске подорожало на 6,2%

Дешевле стала лишь одна категория жилья.

Средняя цена квадратного метра в строящих домах поднялась до 95 284 рублей (+0,7%). На вторичном рынке рост стоимости составил 3,6%. На начало июля «квадрат» стоил 85 561 рубль. Данные о недвижимости приводит Омскстат.

Дешевле на 0,9% стали только квартиры улучшенного качества в новостройках, теперь за квадратный метр придется отдать 102 697 рублей. Элитные апартаменты подорожали на 2,4% — по 142 625 рублей за «квадрат». Рост во втором квартале года наблюдается и на типовое жилье: +2,5% до 86 437 рублей за квадратный метр.

Что касается вторничного рынка, меньше всего — на 0,6% — подорожали квартиры низкого качества. Средняя цена «квадрата» — 71 775 рублей. А вот помещения улучшенного качества увеличились в цене на 4,2% и достигли 96 730 рублей за квадратный метр. Элитные квартиры выйдут на 1,2% дороже, чем три месяца назад. Это примерно по 129 963 рубля за «квадрат».

В целом в 2023 году новостройки подорожали на 5,3%, «вторичка» — на 6,2%.

Омск вошел в тройку лидеров российских городов по росту цен на аренду жилья
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#Цены#Недвижимость#Статистика#Омскстат#Общество#Экономика#Новости#Омск#Омская область
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