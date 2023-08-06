Цены все выше. Как сильно подорожали квартиры в Омске

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Средняя цена квадратного метра в строящих домах поднялась до 95 284 рублей (+0,7%). На вторичном рынке рост стоимости составил 3,6%. На начало июля «квадрат» стоил 85 561 рубль. Данные о недвижимости приводит Омскстат.
Дешевле на 0,9% стали только квартиры улучшенного качества в новостройках, теперь за квадратный метр придется отдать 102 697 рублей. Элитные апартаменты подорожали на 2,4% — по 142 625 рублей за «квадрат». Рост во втором квартале года наблюдается и на типовое жилье: +2,5% до 86 437 рублей за квадратный метр.
Что касается вторничного рынка, меньше всего — на 0,6% — подорожали квартиры низкого качества. Средняя цена «квадрата» — 71 775 рублей. А вот помещения улучшенного качества увеличились в цене на 4,2% и достигли 96 730 рублей за квадратный метр. Элитные квартиры выйдут на 1,2% дороже, чем три месяца назад. Это примерно по 129 963 рубля за «квадрат».
В целом в 2023 году новостройки подорожали на 5,3%, «вторичка» — на 6,2%.