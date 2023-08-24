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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:48

В Омске семья продала квартиру и перед выездом устроила застолье с поджогом

В Омске семья продала квартиру и перед выездом устроила застолье с поджогом

24 августа 2023, 07:45
Фото: УМВД РФ по Омской области
Новая владелица ждала, когда прежние жильцы покинут помещение.

В региональном УМВД рассказали об умышленном поджоге квартиры в Кировском округе. Пожар произошел в доме на улице Комкова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Потерпевшей стала 35-летняя женщина.

Омичка купила квартиру, заключив договор купли-продажи и ждала, когда предыдущие собственники соберут свои вещи и переедут. Семья же эта оказалась достаточно сомнительной. Накануне перед выездом родственники устроили застолье. Дело по итогу закончилось пожаром.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Полицейские выяснили, что к поджогу может иметь отношение 36-летний мужчина, который узнал во время гулянки, что ему не достанутся деньги с продажи четырехкомнатной квартиры. Это разозлило его, так что он поджег зажигалкой вещи, которые лежали в коридоре.

Потерпевшая оценила ущерб в 800 тыс рублей. В пресс-службе полиции добавили, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Расследование продолжается.

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#Происшествия#Омск#Пожары#Уголовное дело#Поджог#Новости#Алина Ясинская#Продажа квартиры
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