В Омске семья продала квартиру и перед выездом устроила застолье с поджогом

Полицейские выяснили, что к поджогу может иметь отношение 36-летний мужчина, который узнал во время гулянки, что ему не достанутся деньги с продажи четырехкомнатной квартиры. Это разозлило его, так что он поджег зажигалкой вещи, которые лежали в коридоре.