В Омске семья продала квартиру и перед выездом устроила застолье с поджогом

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:48
В региональном УМВД рассказали об умышленном поджоге квартиры в Кировском округе. Пожар произошел в доме на улице Комкова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Потерпевшей стала 35-летняя женщина.
Омичка купила квартиру, заключив договор купли-продажи и ждала, когда предыдущие собственники соберут свои вещи и переедут. Семья же эта оказалась достаточно сомнительной. Накануне перед выездом родственники устроили застолье. Дело по итогу закончилось пожаром.
Полицейские выяснили, что к поджогу может иметь отношение 36-летний мужчина, который узнал во время гулянки, что ему не достанутся деньги с продажи четырехкомнатной квартиры. Это разозлило его, так что он поджег зажигалкой вещи, которые лежали в коридоре.
Потерпевшая оценила ущерб в 800 тыс рублей. В пресс-службе полиции добавили, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за мошенничество. Расследование продолжается.