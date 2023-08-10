Спасли четырех человек. В омской малосемейке рано утром вспыхнул пожар

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Updated Сегодня, 04:44
В региональном МЧС рассказали о пожаре в многоквартирном доме на территории городка Нефтяников. Он случился рано утром 9 августа. Сообщение об этом спасатели получили в 05:17.
На место выезжали 27 человек, было задействовано восемь спецмашин. Как выяснилось, горела четырехэтажная малосемейка. Очаг возгорания находился на кухне одной из квартир на последнем этаже. Когда пожарные прибыли на место, из окна шел густой дым, который также распространился по подъезду.
Из смежных комнат сотрудники МЧС спасли четырех жильцов. Самостоятельно выбрались из дома по лестничным маршам 37 человек, в том числе шесть детей. Чтобы попасть в квартиру, где начался пожар, специалисты использовали бензорез. К 06:42 последствия возгорания ликвидировали.
Огонь повредил внутреннюю отделку кухни, бытовую технику и вещи. Общая площадь пожара составила 15 кв. м. Из-за возгорания также на четвертом этаже закоптились стены. Причина пожара станет известна позже. Эксперты также определят материальный ущерб.
Ранее Город55 писал о пожаре в здании на Любинском проспекте. Из-за возгорания в подвальном помещении пришлось временно закрыть ресторан «Розы-Морозы». Обошлось без пострадавших.