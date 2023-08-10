Спасли четырех человек. В омской малосемейке рано утром вспыхнул пожар

На место выезжали 27 человек, было задействовано восемь спецмашин. Как выяснилось, горела четырехэтажная малосемейка. Очаг возгорания находился на кухне одной из квартир на последнем этаже. Когда пожарные прибыли на место, из окна шел густой дым, который также распространился по подъезду.