Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Жители Омской области рассказали о своем отношении к началу учебного года и 1 Сентября. Опрос в преддверии Дня знаний провел сервис по поиску работы SuperJob.
Так, 20% респондентов ответили, что будучи школьниками, с нетерпением ждали 1 Сентября, еще 51% — скорее ждали, чем нет. А вот оставшиеся 29% признались в ненависти к началу учебного года.
Как правило, женщины больше радовались 1 Сентября, чем мужчины (76% против 65%). Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (73% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).
Больше половины (54%) жителей Омска считают 1 Сентября праздником.
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