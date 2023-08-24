Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября

Как правило, женщины больше радовались 1 Сентября, чем мужчины (76% против 65%). Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (73% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).