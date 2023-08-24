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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

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Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября

24 августа 2023, 08:39
Фото: Midjourney
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Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами.

Жители Омской области рассказали о своем отношении к началу учебного года и 1 Сентября. Опрос в преддверии Дня знаний провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 20% респондентов ответили, что будучи школьниками, с нетерпением ждали 1 Сентября, еще 51% — скорее ждали, чем нет. А вот оставшиеся 29% признались в ненависти к началу учебного года.

Как правило, женщины больше радовались 1 Сентября, чем мужчины (76% против 65%). Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами (73% среди получающих от 80 тыс. руб. в месяц).

Больше половины (54%) жителей Омска считают 1 Сентября праздником.

Ранее Город55 рассказывал, какие подарки можно подарить учителю в День знаний вместо букета цветов.

Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
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#Общество#Омск#Омская область#Школа#1 сентября#Евгений Игишев#Ученики#День знаний
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