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День знаний

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2024
Крайне высокий спрос. В Омске 2 сентября взлетели цены на такси
2 сентября, 02:41
Стал известен прогноз погоды в Омске на День знаний
30 августа, 08:54
Задержки рейсов, аренда «Шинника» и подарки на День знаний. Омск сегодня
24 августа, 13:17
Альтернатива цветам. Какие букеты предлагают омичам дарить на 1 Сентября
24 августа, 06:09
2023
Председатель заксобрания Александр Артемов поздравил омских школьников с Днем знаний
Лидер фракции «Единая Россия» побывал на торжественной линейке в Лицее №66.
1 сентября 2023, 10:46
Виталий Хоценко побывал на торжественной линейке в Черлакской средней школе №1
Врио губернатора поздравил школьников с Днем знаний и пожелал успехов в новом учебном году.
1 сентября 2023, 08:55
В Омской области четверть родителей волнуется перед 1 сентября
Чаще всего это мамы и им меньше 40 лет.
27 августа 2023, 11:38
Каждый третий омич признался, что ненавидел начало учебного года и 1 Сентября
Также выяснилось, что чем больше зарабатывают респонденты, тем чаще они сообщают, что ждали встречи со школой с теплыми чувствами.
24 августа 2023, 08:39

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