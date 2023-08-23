Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

иллюстрация

Зима наступит внезапно. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

23 августа 2023, 06:50
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

В сентябре возможны неожиданные осадки и заметное похолодание.

Согласно информации сервиса визуализации погоды Ventusky.com, начало осени в Омской области не готовит для жителей региона сюрпризов, но под конец первого месяца возможны неожиданные осадки. Температура воздуха в первые дни сентября будет на среднем уровне, но может быть и понижение.

В преддверии нового сезона, 31 июля, ожидается похолодание. Максимум воздух прогреется до +12 градусов. А в субботу, 1 сентября, станет на три градуса теплее. В светлое время суток термометр в День знаний покажет +15.

Однако сразу же после в воскресенье, 2 сентября, температура в дневное время вернется на уровень +12 градусов. Ночью при этом может похолодать до +7. До 5 сентября характер погоды не изменится. Дневная температура будет колебаться от +12 до +13 градусов. При этом в ночное время возможно понижение до +5.

По данным сервиса, в первые три дня осени ожидаются осадки в виде дождя разной интенсивности. Первый снег при этом, согласно долгосрочным интернет-прогнозам, выпадет в Омской области под конец сентября, 23 числа.

Отметим, что данные прогнозы являются долгосрочными, информация актуальна на момент публикации.

Возможны чрезвычайные ситуации. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды
Узнать подробнее
#Погода#Снег#Погода в Омске#Омск#Омская область#Новости#Дождь#Алина Ясинская
Подпишитесь
Темури Латария записал на себя еще 5% «Рускома»
Сегодня, 03:46
Новосибирский автодилер займется реконструкцией долгостроя в центре Омска
Вчера, 12:02
«Нам важна каждая жизнь». Омские пожарные спасли из горящей квартиры 5 кошек и собаку
Вчера, 13:57
Станция с русскоязычными хитами. В Омске заработало новое радио «ПИ FM»
Сегодня, 06:25
Ресторан «Розы-Морозы» в Омске открылся спустя две недели после пожара
Сегодня, 02:48
В омской колонии, где заключенный взял в заложники медсестру, сменилось руководство
Сегодня, 05:15