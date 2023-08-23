Зима наступит внезапно. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Согласно информации сервиса визуализации погоды Ventusky.com, начало осени в Омской области не готовит для жителей региона сюрпризов, но под конец первого месяца возможны неожиданные осадки. Температура воздуха в первые дни сентября будет на среднем уровне, но может быть и понижение.
В преддверии нового сезона, 31 июля, ожидается похолодание. Максимум воздух прогреется до +12 градусов. А в субботу, 1 сентября, станет на три градуса теплее. В светлое время суток термометр в День знаний покажет +15.
Однако сразу же после в воскресенье, 2 сентября, температура в дневное время вернется на уровень +12 градусов. Ночью при этом может похолодать до +7. До 5 сентября характер погоды не изменится. Дневная температура будет колебаться от +12 до +13 градусов. При этом в ночное время возможно понижение до +5.
По данным сервиса, в первые три дня осени ожидаются осадки в виде дождя разной интенсивности. Первый снег при этом, согласно долгосрочным интернет-прогнозам, выпадет в Омской области под конец сентября, 23 числа.
Отметим, что данные прогнозы являются долгосрочными, информация актуальна на момент публикации.