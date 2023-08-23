Зима наступит внезапно. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег

Однако сразу же после в воскресенье, 2 сентября, температура в дневное время вернется на уровень +12 градусов. Ночью при этом может похолодать до +7. До 5 сентября характер погоды не изменится. Дневная температура будет колебаться от +12 до +13 градусов. При этом в ночное время возможно понижение до +5.