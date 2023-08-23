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Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

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Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка

23 августа 2023, 10:50
Фото: 1MI
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Еще одна омская маршрутка вернется в центр города

Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту №31Н, уведомили департамент транспорта о приобретении автобусов среднего класса. Это позволяет им вернуться на привычный маршрут.

Однако схема движения все-таки будет скорректирована. Теперь автобусы будут проезжать с улицы Заозерная по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр», дальше — по старой схеме движения: по Красному Пути, Интернациональной и Гагарина.

«В ближайшее время на маршрут выйдет 8 автобусов среднего класса с планомерным увеличением до 15 единиц. Интервал движения в часы пик составит порядка 12 минут», — рассказал Шелест.

Напомним, что, около месяца назад, таким же приемом воспользовались владельцы маршрута №346. Индивидуальные предприниматели Макаров и Локотков также уведомили департамент транспорта о приобретении автобусов среднего класса и без препятствий вернулись в центр города.

Система дала первый сбой. Одна из отмененных маршруток возвращается в центр Омска
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#Омск#Омская область#Перевозчики#Маршрутки#Перевозки#Новости#Маршрутка#Изменения#Изменение движения#Анастасия Баянова
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