Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки по маршруту №31Н, уведомили департамент транспорта о приобретении автобусов среднего класса. Это позволяет им вернуться на привычный маршрут.
Однако схема движения все-таки будет скорректирована. Теперь автобусы будут проезжать с улицы Заозерная по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр», дальше — по старой схеме движения: по Красному Пути, Интернациональной и Гагарина.
«В ближайшее время на маршрут выйдет 8 автобусов среднего класса с планомерным увеличением до 15 единиц. Интервал движения в часы пик составит порядка 12 минут», — рассказал Шелест.
Напомним, что, около месяца назад, таким же приемом воспользовались владельцы маршрута №346. Индивидуальные предприниматели Макаров и Локотков также уведомили департамент транспорта о приобретении автобусов среднего класса и без препятствий вернулись в центр города.