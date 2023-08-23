Хитрость удалась. К прежней схеме движения вернется еще одна омская маршрутка

Однако схема движения все-таки будет скорректирована. Теперь автобусы будут проезжать с улицы Заозерная по проспекту Королева, затем по улице Химиков, проспекту Мира до остановки «Телецентр», дальше — по старой схеме движения: по Красному Пути, Интернациональной и Гагарина.