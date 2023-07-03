Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

Мастер спорта СССР дает советы, как найти мотивацию для тренировок

3 июля 2023, 13:02
Мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Виктория Никитинская поделилась советами о том, как найти мотивацию для тренировок. Она утверждает, что покупка абонемента в фитнес-зале без настоящей мотивации не делает жизнь более спортивной.

Вместо этого, перед тем как принять решение о занятиях спортом, нужно задать себе вопрос: зачем мне это нужно? Простое похудение не является достаточной мотивацией. Важно по-настоящему желать изменить себя и получать удовольствие от движения, пишет iz.ru.

Никитинская также объяснила, что многие люди, которые жалуются на усталость и отсутствие сил, на самом деле страдают психологической усталостью от работы. Отсутствие энергии связано с недостатком движения. Она привела собственный опыт, когда после тренировки она ощущает прилив сил и может выполнять домашние дела. Это связано с тем, что чем больше мы тренируемся, тем активнее работают наши мышцы и внутриклеточные «энергетические станции». Во время тренировок они накапливают энергию, которую потом передают нам.

По мнению Никитинской, мотивация к занятиям спортом должна заключаться в возможности жить насыщенной и разнообразной жизнью, меньше уставать и успевать больше.

Подпишитесь
Владельцы Омской области. Семья Антропенко
Сегодня, 11:26
Награжден орденом Мужества посмертно. На СВО погиб молодой боец из Омской области
Сегодня, 04:59
«ПЦР-тест меня сдал». Как омичка поборола ковид, когда про ковид все забыли
Сегодня, 05:50
Теперь официально. Главой Черлакского района временно назначили Алексея Меркушова
Сегодня, 10:59
Ново-Еврейскому кладбищу в Омске планируют придать вероисповедальный статус
Сегодня, 10:57
Михаил Сутягинский вложил дополнительные деньги в строительство кремниевого завода
Сегодня, 05:39