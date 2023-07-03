Мастер спорта СССР дает советы, как найти мотивацию для тренировок

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Вместо этого, перед тем как принять решение о занятиях спортом, нужно задать себе вопрос: зачем мне это нужно? Простое похудение не является достаточной мотивацией. Важно по-настоящему желать изменить себя и получать удовольствие от движения, пишет iz.ru.
Никитинская также объяснила, что многие люди, которые жалуются на усталость и отсутствие сил, на самом деле страдают психологической усталостью от работы. Отсутствие энергии связано с недостатком движения. Она привела собственный опыт, когда после тренировки она ощущает прилив сил и может выполнять домашние дела. Это связано с тем, что чем больше мы тренируемся, тем активнее работают наши мышцы и внутриклеточные «энергетические станции». Во время тренировок они накапливают энергию, которую потом передают нам.
По мнению Никитинской, мотивация к занятиям спортом должна заключаться в возможности жить насыщенной и разнообразной жизнью, меньше уставать и успевать больше.