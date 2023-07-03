Мастер спорта СССР дает советы, как найти мотивацию для тренировок

Никитинская также объяснила, что многие люди, которые жалуются на усталость и отсутствие сил, на самом деле страдают психологической усталостью от работы. Отсутствие энергии связано с недостатком движения. Она привела собственный опыт, когда после тренировки она ощущает прилив сил и может выполнять домашние дела. Это связано с тем, что чем больше мы тренируемся, тем активнее работают наши мышцы и внутриклеточные «энергетические станции». Во время тренировок они накапливают энергию, которую потом передают нам.