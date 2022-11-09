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«Вкалывают роботы, а не человек». На популярные маршруты Омска установят валидаторы

9 ноября 06:12
Фото: Город55
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Оборудование для самостоятельной оплаты проезда установят в электротранспорте Омска

Кондукторов не хватает. В Омске их нехватку постепенно замещают валидаторами, как в других крупных городах. Скоро оборудование появится на поручнях в троллейбусах и трамваях.

Пока валидаторы установлены в десяти автобусах на 78-м маршруте. В конце октября муниципальное предприятие «Пассажирсервис» организовало дополнительную закупку 300 валидаторов, по 3 на салон.

«Мы ставим валидаторы для удобства пассажиров и для обеспечения их безопасности — чтобы пассажиры не отвлекали водителя. Кроме того, увеличился объем платежей по безналу. Практика показала, что эта мера себя оправдывает, поэтому мы будем и дальше развивать эту систему», — сообщил «Вечернему Омску»  директор омского дептранса Вадим Кормилец.

Также Вадим Кормилец сообщил, на каких еще автобусных маршрутах вскоре ждать электронных «кондукторов»:

«До конца года мы установим оборудование в шести автобусах, работающих на 78-м маршруте. <…> Также в этом году начнем подготовительные работы по установке валидаторов в автобусах среднего класса, работающих на 125-м, 32-м, 17-м маршрутах без кондукторов», — рассказал Вадим Кормилец «Вечернему Омску».

Параллельно собираются оснастить валидаторами пять троллейбусов и пять трамваев. Решение оборудовать валидаторами электротранспорт также объясняется нехваткой кондукторов. Возможность выпускать на линию больше подвижного состава появилась, но не может реализоваться без оплаты проезда.

Вадим Кормилец добавил, что Омск прямо сейчас закупает 40 новых троллейбусов. Их пустят на новые маршруты левого берега через несколько лет. А пока контактная троллейбусная линия на левобережье не построена, троллейбусы будут работать на действующих маршрутах.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Вадим Кормилец#Транспорт#Оплата проезда#Валидатор#Трамвай#Троллейбус#Автобус
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