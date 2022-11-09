«Вкалывают роботы, а не человек». На популярные маршруты Омска установят валидаторы

Вадим Кормилец добавил, что Омск прямо сейчас закупает 40 новых троллейбусов. Их пустят на новые маршруты левого берега через несколько лет. А пока контактная троллейбусная линия на левобережье не построена, троллейбусы будут работать на действующих маршрутах.